«Характер и ДНК»: Стилист объяснила, как перестать копировать других и найти свой стиль

14 октября 2026, 17:52

Стилист Пелар: чтобы перестать копировать других, нужно понять себя

Фото: iStock/Rawpixel

Почему бренды становятся похожими друг на друга, а покупатель перестаёт понимать, за что платит? И с чего начинается собственный стиль — с похода в магазин или с чего-то более глубокого?





Стилист Юлия Пелар в беседе с «Радио 1» заявила, что одинаково одеваются не только люди — многие бренды сегодня тоже становятся похожими.





«Происходит стандартизация модного рынка: производители видят, какие вещи пользуются популярностью, что хорошо продаётся, какие силуэты активно обсуждаются в соцсетях, и начинают предлагать покупателям похожие решения. В результате мы заходим в разные магазины, видим разные названия и ценники, но зачастую очень похожий ассортимент. Возникает закономерный вопрос: почему я должна платить за вещь в десять раз больше, если визуально она практически не отличается от более доступного аналога?» — сказала она.

«Недавно на фэшн-саммите обсуждалась в том числе проблема сохранения культурной идентичности модных брендов в условиях глобализации — и это вызов для индустрии во всём мире, не только в России. Сегодня недостаточно просто производить красивые качественные вещи — важно иметь собственный характер и визуальный язык, который отличает тебя от остальных», — объяснила Пелар.

«Кто вы? Какой у вас характер? Как вы хотите себя ощущать? Какое впечатление хотите производить на окружающих? Какие у вас природные данные, особенности фигуры и внешности? Какой образ жизни вы ведёте? Всё это имеет огромное значение, потому что один и тот же модный образ совершенно по-разному работает у женщин. Это не просто вопрос моды — это вопрос характера, привычек и личных предпочтений», — завершила стилист.