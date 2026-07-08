«Полный провал»: эксперт по этикету оценил попытку Макрона поцеловать руку супруги Эрдогана

08 июля 2026, 15:54

Эксперт по этикету Кобелюк: Эрдоган не простит Макрону попытку поцелуя руки жены

Реджеп и Эмине Эрдоган (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал большую дипломатическую ошибку, пытаясь поцеловать руку первой леди Турции Эмине Эрдоган на саммите НАТО, рассказал эксперт по переговорам и деловому этикету Алексей Кобелюк.





Напомним, Макрон, прибыв в Анкару на саммит НАТО, при встрече попытался поцеловать руку супруге Эрдогана в знак приветствия, однако она пресекла это действие.





«Поведение Макрона было продиктовано его привычной манерой общения, полностью укорененной в европейской светской традиции. Однако, выстраивая диалог с представителями иных культур, он продемонстрировал неготовность учитывать их этические нормы», — отметил Кобелюк в беседе с Life.ru.

«Очевидно, что осадок от этого инцидента останется, и Макрону теперь следует крайне внимательно выстраивать отношения с Реджепом Эрдоганом: в исламской культуре подобные действия не прощают», — добавил специалист по этикету.