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«Полный провал»: эксперт по этикету оценил попытку Макрона поцеловать руку супруги Эрдогана

Эксперт по этикету Кобелюк: Эрдоган не простит Макрону попытку поцелуя руки жены
Реджеп и Эмине Эрдоган (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал большую дипломатическую ошибку, пытаясь поцеловать руку первой леди Турции Эмине Эрдоган на саммите НАТО, рассказал эксперт по переговорам и деловому этикету Алексей Кобелюк.



Напомним, Макрон, прибыв в Анкару на саммит НАТО, при встрече попытался поцеловать руку супруге Эрдогана в знак приветствия, однако она пресекла это действие.

«Поведение Макрона было продиктовано его привычной манерой общения, полностью укорененной в европейской светской традиции. Однако, выстраивая диалог с представителями иных культур, он продемонстрировал неготовность учитывать их этические нормы», — отметил Кобелюк в беседе с Life.ru.

Он напомнил, что Эмине Эрдоган является одной из самых влиятельных женщин в исламском мире и строго соблюдает нормы религиозного этикета, согласно которым физический контакт с посторонним мужчиной запрещен. Таким образом, попытка Макрона в отношении первой леди Турции является совершенно бестактной. Даже само прикосновение к ней указывает на верх невоспитанности, а попытка поцеловать вовсе выходит за грани приличия, пояснил эксперт.

«Очевидно, что осадок от этого инцидента останется, и Макрону теперь следует крайне внимательно выстраивать отношения с Реджепом Эрдоганом: в исламской культуре подобные действия не прощают», — добавил специалист по этикету.

Так, Кобелюк назвал подобный случай провалом не только для самого французского лидера, но и для всей его команды, которая не смогла подготовить президента ко встрече с женщиной из исламского мира.
Элина Позднякова

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