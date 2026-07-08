«Полный провал»: эксперт по этикету оценил попытку Макрона поцеловать руку супруги Эрдогана
Эксперт по этикету Кобелюк: Эрдоган не простит Макрону попытку поцелуя руки жены
Президент Франции Эммануэль Макрон сделал большую дипломатическую ошибку, пытаясь поцеловать руку первой леди Турции Эмине Эрдоган на саммите НАТО, рассказал эксперт по переговорам и деловому этикету Алексей Кобелюк.
Напомним, Макрон, прибыв в Анкару на саммит НАТО, при встрече попытался поцеловать руку супруге Эрдогана в знак приветствия, однако она пресекла это действие.
«Поведение Макрона было продиктовано его привычной манерой общения, полностью укорененной в европейской светской традиции. Однако, выстраивая диалог с представителями иных культур, он продемонстрировал неготовность учитывать их этические нормы», — отметил Кобелюк в беседе с Life.ru.
Он напомнил, что Эмине Эрдоган является одной из самых влиятельных женщин в исламском мире и строго соблюдает нормы религиозного этикета, согласно которым физический контакт с посторонним мужчиной запрещен. Таким образом, попытка Макрона в отношении первой леди Турции является совершенно бестактной. Даже само прикосновение к ней указывает на верх невоспитанности, а попытка поцеловать вовсе выходит за грани приличия, пояснил эксперт.
«Очевидно, что осадок от этого инцидента останется, и Макрону теперь следует крайне внимательно выстраивать отношения с Реджепом Эрдоганом: в исламской культуре подобные действия не прощают», — добавил специалист по этикету.
Так, Кобелюк назвал подобный случай провалом не только для самого французского лидера, но и для всей его команды, которая не смогла подготовить президента ко встрече с женщиной из исламского мира.