«Обречены на провал»: Психиатр объяснил, почему лечение РПП затягивается на многие годы

31 марта 2026, 17:00

Психиатр Федорович: лечить РПП должны несколько врачей одновременно

Фото: iStock/Prostock-Studio

Анорексия и булимия традиционно считаются разными диагнозами, однако психиатры называют их двумя фазами одного процесса. Цикл «ограничение — срыв — очищение» разрушает организм на всех уровнях: от электролитного баланса до микробиома кишечника.





Врач-психиатр Александр Федорович в беседе с «Радио 1» объяснил, что справиться с расстройством можно только «всем миром», объединив усилия врачей разных специальностей и обязательную семейную терапию.





«Механизм разрушения: от диеты к ночному холодильнику. Сначала девушка морит себя диетами, разрушая при этом свою физиологию. Естественно, организм требует — гормоны, нервная система, иммунитет. А потом формируется мощный импульс, заставляющий есть. Есть как не в себя, как в последний раз в этой жизни. Ночью идет к холодильнику, ставит табуреточку и начинает поглощать все подряд», — сказал он.

«Несчастная начинает это все из себя извлекать насильственно — с мочегонными, слабительными, рвотными. Уничтожая не только пищу, но и электролиты, что крайне важно», — объснил он.

«У человека есть понимание, что он делает не так, а способности остановиться — нет. Это вопрос биохимии, обменных процессов, эндокринных и иммунных нарушений. Поэтому попытки лечить РПП только разговорами с психологом обречены на провал. Психолог будет заниматься клиентом годами, помогать ему вести пищевой дневник, придумывать ограничения. Но это пожизненный процесс, если занимается только один специалист», — поделился эксперт.

«Гастроэнтеролог, обнаружив хеликобактер, может назначить антибиотики, не понимая, что вмешивается в сложнейшую экосистему кишечника. Гинеколог может прописать железо при анемии, не учитывая окислительные процессы, которые это запускает. Без координации усилий лечение приносит больше вреда, чем пользы. Единственная стратегия: командная работа и семейный психотерапевт, потому что проблема дисморфофобии — непринятие собственного тела — формируется в семье», — резюмировал собседник.