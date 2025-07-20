Заподозрили в РПП: исхудавшая Рената Литвинова мало ест и пьет много шампанского

20 июля 2025, 11:40

Актриса Рената Литвинова призналась, что мало ест и пьет много шампанского

Рената Литвинова (Фото: Телеграм/renatalitvinova)

Российская актриса театра и кино Рената Литвинова, проживающая во Франции с 2022 года, рассказала про свой распорядок дня, упомянув «пищевой грех». По признанию 58-летней артистки, она может пить шампанское без подсчета бокалов.





Общеизвестный факт, что звезда «Таежного романа» отличается стройной фигурой. В последнее время подписчики даже заподозрили режиссера в анорексии, но та предпочитает никак не реагировать на эти домыслы. По ее словам, это результат упорного труда: каждое утро она играет в теннис и плавает в море. Кроме того, актриса любит тренироваться с гантелями и резинками.

«Конечно, особенно на море, я выпиваю любимое шампанское — без подсчета бокалов — вот в этом и состоит весь мой пищевой грех. Радоваться важнее», — написала она в своем телеграм-канале.