Эксперт Захарова: группы с пропагандой РПП надо блокировать, как «группы смерти»

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Группы, которые популяризируют расстройства пищевого поведения (РПП) и пропагандируют нездоровую худобу, нужно блокировать точно так же, как печально известные «группы смерти». Об этом заявила психолог-консультант со специализацией в сфере нарушений пищевого поведения Татьяна Захарова. По ее словам, на сегодняшний день дети мечтают избавиться от якобы лишних килограммов уже с начальной школы.
«Подростки, страдающие расстройствами пищевого поведения, испытывают страх, ненависть к себе, отвращение к своему телу, нежелание жить, агрессию, недостаточную внутреннюю ценность. Они чувствуют, будто недостойны помощи, часто боятся непонимания и не рассказывают родителям. Зато они находят понимание в группах, которые культивируют расстройства пищевого поведения», — поделилась эксперт с Общественной Службой Новостей.В свою очередь педагог, глава центров «Арт Академия-Академия Отличностей» Марина Май рассказала, со скольких лет нужно начинать заниматься развитием ребенка. В беседе с «Газетой.Ru» педагог пояснила, что приучать малыша к коммуникации с окружающим миром, социализации и познанию нужно с одного года. Именно в этом возрасте, отметила она, ребенок начинает подражать, наблюдать и взаимодействовать, формировать базу для речи.
«Раннее развитие — это своевременный и необходимый для малыша процесс. Ведь в период от одного до трех лет формируется фундамент будущей личности. Закладываются основы уровня интеллекта, эмоционального и социального развития, речи. И следует принимать это как осознанный шаг к созданию полноценной развивающей среды в самый ответственный период жизни человека», — указала эксперт.Читайте также:
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