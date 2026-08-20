Окулист развеяла популярный миф об ухудшении зрения

20 августа 2026, 15:39

Окулист Павлова: стресс не может влиять на ухудшение зрения

Фото: iStock/robertprzybysz

Существует устойчивое мнение, что нервное перенапряжение напрямую бьет по остроте зрения. Однако с точки зрения физиологии сетчатка и хрусталик не имеют нервных окончаний, реагирующих на переживания, а сигнал от них идет напрямую в мозг. Так может ли стресс на самом деле лишить нас способности видеть четко, или же это всего лишь распространенное заблуждение, за которым скрываются более серьезные офтальмологические проблемы?





Кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии ИМД РНИМУ им. Н. И. Пирогова Татьяна Павлова в беседе с «Радио 1» подчеркнула, что в ситуации с ухудшением зрения необходимо в первую очередь отправиться к врачу, который найдет причинно-следственные связи, и тогда не придется гадать «на кофейной гуще».





«Стресс влиять на глаза не может, но он способен оказывать воздействие на голову. Нет такого физиологического механизма, чтобы стресс приводил к ухудшению остроты зрения. Есть колбочки, палочки, прозрачный свет, мозг — если все отделы функционируют, то изменений не будет. Иногда могут быть истерические потери, но опять же все идет через голову», — отметила она.

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«Может, болезнь была давно, а человек просто не обращал внимания. В какой-то момент все начало прогрессировать и вылезать наружу. Но жизнь идет, и это заболевание может совпасть со стрессом или травмой. Но это просто наложение по времени, когда все сошлось в одной точке. Но это не значит, что нервно-психическое заболевание привело к ухудшению или потере зрения, тем более если вы не знаете диагноз», — предупредила Павлова.