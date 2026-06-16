Окулист озвучила два главных последствия злоупотребления гаджетами
Врач-офтальмолог Гузель Закирова на пресс-конференции заявила, что чрезмерное увлечение смартфонами и планшетами напрямую ведет к двум серьезным нарушениям: близорукости (миопии) и сходящемуся косоглазию. Об этом стало известно 16 июня.
По словам специалиста, проблема миопии в России стоит остро, однако ситуация особенно критична в странах с высоким уровнем технологического развития — Китае и Японии, где количество пациентов с данным диагнозом зашкаливает. Информацию приводит «Татар-информ».
Механизм развития болезни медик объяснила перенапряжением аккомодации. Когда ребенок подолгу всматривается в экран на близком расстоянии, глазные мышцы перестают справляться с нагрузкой. В результате глазное яблоко начинает растягиваться, запуская необратимые патологические изменения.
Вторым опасным последствием цифровой зависимости врач назвала сходящееся косоглазие. Из-за хронического спазма мышц глаза смещаются к переносице. Закирова подчеркнула, что в запущенных случаях исправить этот дефект можно только хирургическим путем. Медик призвала родителей строже контролировать время пребывания детей за экранами.
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