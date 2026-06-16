Окулист озвучила два главных последствия злоупотребления гаджетами

16 июня 2026, 18:28

Окулист Закирова: злоупотребление гаджетами ведет к близорукости и косоглазию

Фото: istockphoto/Pinkypills

Врач-офтальмолог Гузель Закирова на пресс-конференции заявила, что чрезмерное увлечение смартфонами и планшетами напрямую ведет к двум серьезным нарушениям: близорукости (миопии) и сходящемуся косоглазию. Об этом стало известно 16 июня.