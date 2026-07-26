Окулист ответила, что делать при попадании сока борщевика в глаза

26 июля 2026, 14:12

Окулист Егорова: при попадании сока борщевика в глаза их нужно промывать

Фото: istockphoto/PeterEtchells

Врач-офтальмолог Ада Егорова назвала летние растения, представляющие реальную угрозу для зрения, и объяснила, как правильно действовать при попадании их сока в глаза. Об этом стало известно 26 июля.