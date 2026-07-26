Окулист ответила, что делать при попадании сока борщевика в глаза
Врач-офтальмолог Ада Егорова назвала летние растения, представляющие реальную угрозу для зрения, и объяснила, как правильно действовать при попадании их сока в глаза. Об этом стало известно 26 июля.
По словам специалиста, главная опасность исходит от борщевика, пишет RT. В его соке содержатся фуранокумарины, которые под воздействием ультрафиолета вызывают ожог кожи и слизистых. Не менее опасен и молочай: его едкий млечный сок при контакте с глазом провоцирует тяжелый кератоконъюнктивит — воспаление роговицы и конъюнктивы.
Как отметила Егорова, коварство растительных ожогов — в отсроченном действии. После умывания или случайного прикосновения к глазам человек может не почувствовать дискомфорта, но через некоторое время возникают резкая боль, светобоязнь, слезотечение, отек век и затуманивание зрения. В отличие от обычного раздражения пыльцой или соринкой, которое быстро проходит после промывания, химический ожог характеризуется нарастающей симптоматикой: боль усиливается, краснота увеличивается, возможное помутнение роговицы. На коже вокруг глаз после контакта с борщевиком нередко появляются волдыри.
Врач подчеркнула, что при любом из этих признаков необходимо срочно обратиться к офтальмологу. В первые минуты после попадания сока важнейшее действие — обильное промывание проточной водой комнатной температуры не менее 15-20 минут с широко раскрытыми веками. Скорость и объем воды важнее стерильности, при этом категорически запрещается тереть глаз, чтобы не усугубить повреждение. Также не следует использовать народные «нейтрализаторы» вроде соды или уксуса — это может вызвать дополнительный химический ожог.
Егорова предупредила, что в группе риска находятся дети, играющие с травами, дачники, пропалывающие сорняки без перчаток, и любители полевых букетов. Своевременное промывание часто определяет благоприятный исход, тогда как неправильные действия только усугубляют ситуацию.
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