Омельянов день 31 июля: как не потерять деньги и избежать ссоры с супругом, народные приметы
Каждый год 31 июля православная церковь чтит память святого Емилиана Доростольского, отдавшего свою жизнь за веру в IV веке. В народном календаре этот день получил название Омельянов день. Об истории праздника, традициях и приметах читайте в материале «Радио 1».
История мученика Емилиана Доростольского
Святой Емилиан родился и жил в городе Доростоле (современная территория Болгарии) в IV веке, во времена правления Юлиана Отступника — жестокого римского императора, пытавшего возродить язычество. Конечно, не обошлось без гонений на христиан.
Емилиан был рабом городского начальника. Несмотря на смертельную опасность, он принял христианство втайне от своего господина. Однажды ночью он проник в языческое капище, уничтожил идолов и опрокинул алтари. Утром, когда обнаружили погром, толпа схватила невиновного крестьянина. Емилиан признался, чтобы спасти его, и был предан суду. На допросе его подвергли пыткам, а затем приговорили к сожжению. Однако огонь не причинил ему вреда, он перекинулся на стоявших рядом язычников. После этого пламя погасло само собой, а Емилиан лёг на угли, перекрестился и с молитвой умер.
Мощи мученика позже были перенесены в Константинополь, а сам он был причислен к лику святых.
Традиции в Омельянов день
На Руси имя Емилиан трансформировалось в Емельян или Омельян, а день его памяти стал символом мужества, очищения и труда.
К этому времени крестьяне уже завершали основные полевые работы, однако расслабляться в этот день не полагалось. Омельянов день считался благоприятным для ведения хозяйства. Мужчины проверяли инвентарь, приводили в порядок хозяйственные постройки, женщины убирали дом, готовили еду, занимались заготовками на зиму, варили варенье, готовили соленья, запасали грибы и ягоды. Причём кулинарные рецепты следовало хранить в тайне и передавать их только по наследству.
На Руси 31 июля ходили в баню. Особое значение предки придавали веникам, заготовленным из ржаных стеблей — в этот день они обладали целительной силой. С баней были связаны различные очистительные ритуалы, как телесные, так и духовные. Считалось, что горячий пар способен прогнать болезни и снять накопленное напряжение. Также в праздник следовало отдать дань уважения духу бани — баннику. Ему оставляли подношения, старались не шуметь, чтобы не вызвать его недовольства. Согласно преданию, пренебрежение этими правилами могло обернуться ожогами, отсутствием воды или другими неприятностями.
Запреты на Омельянов день
На Руси вечер и ночь 31 июля считались опасными, поэтому предки старались не выходить из дома после заката. Согласно поверьям, в это время на улице господствовали злые духи, нечистая сила.
Также в Омельянов день нельзя было давать и брать в долг. Считалось, что деньги могут не вернуться к хозяину. Подметать пол в доме тоже запрещалось — вместе с пылью можно было вымести удачу и достаток.
Тридцать первого июля предки старались не планировать свадьбу и не говорить о венчании. Считалось, что супруги, чей брак был заключён вскоре после Омельянова дня, будут ссориться.
Кроме того, в этот день отказывались от излишеств в еде. Считалось, что если много есть на Омельянов день, то можно потерять деньги.
Приметы на 31 июля
На Руси считали, что в Омельянов день можно было узнать, какими будут осень и начало зимы. Тёплый день сулил жаркий сентябрь и холодный декабрь. Повышенная активность насекомых, особенно мух, предвещала обилие дождей. Пожелтевшие берёзовые листья означали раннюю осень, а шишки на вершинах елей — настоящая зима наступит поздно.
Овощами, фруктами, ягодами, которые были собраны в этот день в саду и на огороде, нужно угостить родных, друзей или соседей — чтобы следующий год принёс богатый урожай.