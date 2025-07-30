30 июля 2025, 15:23

Фото: iStock/Popescu Marius

Каждый год 31 июля православная церковь чтит память святого Емилиана Доростольского, отдавшего свою жизнь за веру в IV веке. В народном календаре этот день получил название Омельянов день. Об истории праздника, традициях и приметах читайте в материале «Радио 1».





Содержание История мученика Емилиана Доростольского Традиции в Омельянов день Запреты на Омельянов день Приметы на 31 июля



История мученика Емилиана Доростольского

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Традиции в Омельянов день

Фото: iStock/Saulich

Запреты на Омельянов день

Фото: iStock/YakimenkoAnton

Приметы на 31 июля