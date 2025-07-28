«Внести ясность»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 28 июля по 3 августа

28 июля 2025, 13:25

Фото: iStock/Thanumporn Thongkongkaew

В сфере карьеры надо воспользоваться случаем и внести ясность в дела. В любви важны искреннее общение и забота друг о друге. Необходим уют и доверительные беседы по душам. В сфере здоровья надо уделить время своему рациону питания и сделать его сбалансированным.