«Внести ясность»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 28 июля по 3 августа
В сфере карьеры надо воспользоваться случаем и внести ясность в дела. В любви важны искреннее общение и забота друг о друге. Необходим уют и доверительные беседы по душам. В сфере здоровья надо уделить время своему рациону питания и сделать его сбалансированным.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.
У Овна время приятного общения и улучшения во взаимоотношениях. Все споры будут решаться легко и с выгодой.
Телец узнает новые детали в волнующем вопросе. Ему следует вести себя осмотрительнее и исключить самообольщение.
У Близнецов удачный период для обучения. Они вырастут в интеллектуальной сфере и многое освоят.
Рак будет стремиться к переменам. Он захочет новизны и ярких впечатлений. Авантюры благоприятны.
У Льва усилится его привлекательность и обаяние. Творческий настрой и позитивные ощущения возрастут.
Дева будет в хорошем настроении и увлечена своим любимым делом. Её самоощущение повлияет положительно на судьбу.
Весам надо проявить предприимчивость и решительность. Им важно начать воплощать свои планы в жизнь.
Скорпиону надо окружать себя приятными людьми. Все недоразумения лучше решать дипломатично.
У Стрельца повысится самооценка, он будет оптимистично настроен и энергично реализует свои планы.
У Козерога успешно реализуется его проект. Ему хорошо строить новые планы и ориентироваться на новую перспективу.
Водолей заметит возможности, которые ранее не видел. Его новые идеи стоит записать и реализовать.
Рыбы станут счастливее и успешнее. К ним придёт уважение и слава. Они захотят совершить красивые и добры поступки.
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