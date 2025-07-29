Астролог рассказала, каким знакам зодиака необходимо взять отпуск в августе

29 июля 2025, 12:18

Фото: istockphoto / Thanumporn Thongkongkaew

В августе представителям некоторых знаков зодиака особенно важно сделать паузу и восстановить силы. Об этом сообщила астролог Катерина Малеева в беседе с «Москвой 24».





По словам эксперта, несмотря на то, что август традиционно считается месяцем Львов, именно у них сейчас может наблюдаться упадок сил. В условиях переутомления возрастает риск эмоционального выгорания, поэтому отдых для Львов — не роскошь, а необходимость. Отдохнуть в агусте рекомендуется и Овнам.



«У Овнов в августе "зажжется" пятый дом гороскопа, отвечающий за отдых, романтику и удовольствие от жизни. Так что если они сейчас не отдохнут, то рискуют потратить золотое для креатива и флирта время на "бег с препятствиями"», — подчеркнула она.

«Венера сейчас дает им отличный шанс заняться собой, причем в удовольствие», — сказала эксперт.