Астролог рассказала, каким знакам зодиака необходимо взять отпуск в августе
В августе представителям некоторых знаков зодиака особенно важно сделать паузу и восстановить силы. Об этом сообщила астролог Катерина Малеева в беседе с «Москвой 24».
По словам эксперта, несмотря на то, что август традиционно считается месяцем Львов, именно у них сейчас может наблюдаться упадок сил. В условиях переутомления возрастает риск эмоционального выгорания, поэтому отдых для Львов — не роскошь, а необходимость. Отдохнуть в агусте рекомендуется и Овнам.
«У Овнов в августе "зажжется" пятый дом гороскопа, отвечающий за отдых, романтику и удовольствие от жизни. Так что если они сейчас не отдохнут, то рискуют потратить золотое для креатива и флирта время на "бег с препятствиями"», — подчеркнула она.У Дев в этом месяце возрастёт нервное напряжение. Малеева отмечает, что без перерыва и качественного отдыха Девы рискуют впасть в раздражение и конфликтность, что может повлиять на личные и рабочие отношения. Водолеям в августе стоит задуматься о перезагрузке. По мнению астролога, возможны трудности в личной жизни, и для их предотвращения полезно отправиться в отпуск в одиночестве, чтобы восстановить внутренний баланс.
Что касается Раков, они начали уставать ещё в июне, но продолжали накапливать нагрузку. Сейчас, как подчёркивает Малеева, им особенно важно переключиться на себя.
«Венера сейчас дает им отличный шанс заняться собой, причем в удовольствие», — сказала эксперт.Астролог рекомендует этим знакам зодиака не игнорировать сигналы организма и постараться выделить время для полноценного отдыха в последний месяц лета.