«Осторожно, субординация»: Россиянам рассказали, когда шутка в рабочем чате становится поводом для суда
Рабочие чаты давно стали частью офисной жизни, и шутки в них — дело привычное. Однако, если острота направлена на руководителя или граничит с нарушением субординации, разговор может выйти за рамки неформального общения.
Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов в беседе с «Радио 1» объяснил, что последствием неудачной шутки может быть не просто увольнение, а даже суд. Поэтому не стоит забывать о субординации.
«Если эта шутка, действительно, нарушает вопрос, связанный с субординацией, и идёт в адрес руководителя, я бы, на его месте, потребовал, как минимум, объяснения. А объяснительная — это как раз первый шаг к дисциплинарному взысканию», — сказал он.
По словам эксперта, попытки прописать шутки в правилах, как правило, тщетны.
«Как прописать, что это было нарушением, даже представить не могу. Поэтому в любой шутке есть риск. Я могу говорить о соразмерности, гуманизме и так далее, но работодатель может считать по-другому. И формально повод у него будет», — отметил Кофанов.
Он добавил, что при применении дисциплинарного взыскания необходимо учитывать тяжесть поступка, соразмерность, гуманизм и многие другие вещи.