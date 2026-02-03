Эксперт объяснила, в каком случае смех на работе может привести к увольнению

03 февраля 2026, 04:04

Эксперт Голубева: В особых обстоятельствах россиян могут уволить за смех на работе

Фото: iStock/Sjale

Сотрудника не могут уволить только за громкий смех на рабочем месте, однако существуют исключительные обстоятельства, при которых такое решение будет законным. Об этом ТАСС сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.





По её словам, прямое основание для увольнения за громкий смех в Трудовом кодексе РФ отсутствует.





«Но, конечно, все индивидуально: если человек вел себя неадекватно и смеялся в состоянии алкогольного опьянения, увольнение будет законным», — отметила Голубева.