Эксперт объяснила, в каком случае смех на работе может привести к увольнению
Сотрудника не могут уволить только за громкий смех на рабочем месте, однако существуют исключительные обстоятельства, при которых такое решение будет законным. Об этом ТАСС сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.
По её словам, прямое основание для увольнения за громкий смех в Трудовом кодексе РФ отсутствует.
«Но, конечно, все индивидуально: если человек вел себя неадекватно и смеялся в состоянии алкогольного опьянения, увольнение будет законным», — отметила Голубева.Эксперт добавила, что некоторые компании могут устанавливать внутренние правила, ограничивающие шумное поведение. Но критерий «громкости» является субъективным, и это делает дисциплинарное взыскание за обычных хохот спорным с юридической точки зрения.
Принимая решение об увольнении, работодатель должен учитывать стаж работника, его отношение к обязанностям, тяжесть проступка, а также предыдущие взыскания. Сотрудник, который потерял работу из-за смеха, с высокой вероятностью сможет успешно оспорить решение работодателя в суде.