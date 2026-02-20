«Не шутка»: В России нашли тайный смысл чучела лабубу

20 февраля 2026, 11:28

Депутат Иванов сравнил чучело лабубу с демонической сущностью

Фото: Istock/Octavio Parra

В Липецкой области на Масленицу сожгут чучело по имени лабубу. Зампред Всемирного русского народного собора Михаил Иванов заявил, что этот персонаж копирует монстра из игры Doom 2 и является демонической сущностью.





В беседе с «NEWS.ru» Иванов предупредил, что смех над сожжением монстра приведёт к тому, что молодёжь перестанет замечать угрозу в тёмных образах.

«Чучело лабубу — не просто безобидная шутка, а образ демонической сущности, чуждой православному сознанию. То, что организаторы называют «борьбой со злом» и преподносят как развлечение, на самом деле вызывает серьёзные вопросы. Через такие, казалось бы, невинные развлечения происходит постепенное приучение людей, особенно детей и молодёжи, к демонической эстетике», — высказался политик.