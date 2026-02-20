«Не шутка»: В России нашли тайный смысл чучела лабубу
Депутат Иванов сравнил чучело лабубу с демонической сущностью
В Липецкой области на Масленицу сожгут чучело по имени лабубу. Зампред Всемирного русского народного собора Михаил Иванов заявил, что этот персонаж копирует монстра из игры Doom 2 и является демонической сущностью.
В беседе с «NEWS.ru» Иванов предупредил, что смех над сожжением монстра приведёт к тому, что молодёжь перестанет замечать угрозу в тёмных образах.
«Чучело лабубу — не просто безобидная шутка, а образ демонической сущности, чуждой православному сознанию. То, что организаторы называют «борьбой со злом» и преподносят как развлечение, на самом деле вызывает серьёзные вопросы. Через такие, казалось бы, невинные развлечения происходит постепенное приучение людей, особенно детей и молодёжи, к демонической эстетике», — высказался политик.Парламентарий призвал организаторов задуматься о смысле происходящего. Иванов заключил, что использование узнаваемого персонажа превращает шутку в действие, к которому православный человек не может оставаться равнодушным.