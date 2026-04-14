«Отправлять в утиль»: Стилист назвала главный тренд весны 2026

14 апреля 2026, 18:47

Стилист Сафарова: главный тренд весны 2026 — влюбиться в себя

Гардероб ломится, а надеть нечего — знакомая весенняя боль? Мы копим вещи годами, жалеем выбросить «хорошее же» и продолжаем носить то, что уже не радует.





Стилист и дизайнер одежды Селена Сафарова в беседе с «Радио 1» предложила действовать жестче: устроить ревизию, перестать покупать «эмоциональные дыры» и влюбиться в себя.





«К вещам, которые мы не носили хотя бы два или один год, уже должны выдвигаться очень серьезные вопросы: почему? Причины могут быть разными: сложно подобрать пару, вещь куплена импульсивно «как у подруги» или просто перестала вдохновлять. Задача — честно ответить себе на эти вопросы», — сказала она.

«Сейчас появилось очень много корнеров, куда можно сдать одежду в торговых центрах: принести и даже получить какую-то скидку. Это экологично, выгодно и освобождает место для действительно нужных покупок. Либо сделать это самостоятельно — что-то символическое и неординарное, например, баску из пиджака», — объяснила Сафарова.

«Не ведитесь на уловки про тренды и цвета. Нужно покупать то, что вас вдохновляет, то, в чем вы будете в энергии. Вопреки популярным советам, единого списка «базы» не существует. У каждого это будет свое: у кого-то — брюки клеш, у кого-то — палаццо, у кого-то — просто хорошо сидящий жакет», — напомнила эксперт.