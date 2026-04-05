Стилист назвал главные тренды обуви весной 2026

URA.RU: Весной 2026 в моде туфли на каблуке

Весной 2026 года обувь перестает быть второстепенным элементом гардероба.





Как сообщает URA.RU со ссылкой на стилиста Влада Лисовца, туфли, ботинки и ботильоны превращаются в полноценный аксессуар, способный задавать тон всему образу. Даже при сдержанной нейтральной одежде обувь может выступать главным цветовым пятном.



В тренде — модели на каблуке, шпильке, квадратном каблуке и легкой платформе. Такая обувь придает образу классическую собранность, деловой настрой, легкую сексуальность и избавляет от излишней небрежности. Теперь не требуется, чтобы обувь гармонировала с одеждой — напротив, она может контрастировать и становиться акцентом, который раньше отводился сумкам.



Особое внимание стилист обращает на ботильоны, особенно замшевые, а также на новинку сезона — туфли-перчатки, мягко облегающие ногу. Невысокий каблук и округлый носок отсылают к 90-м, но выглядят современно. Их носят и с костюмом, и с джинсами.



Кроссовки бордового и вишневого цветов вытесняют привычные черные и белые — благородный оттенок делает спортивную обувь стильной и универсальной — с денимом, шерстяными брюками и объемными джинсами. В моде также босоножки с Т-ремешком (на щиколотке и перемычкой между пальцами) — удобные и изящные. Черные и белые подходят всем, яркие — любителям экспериментов, и уместны как на вечеринке, так и в повседневной жизни.



Таким образом, ключевые тренды сезона — смещение акцента с сумок на обувь, модели, сидящие «как вторая кожа», универсальность (с джинсами, брюками и платьями), яркие цветовые акценты (летние оттенки: бледно-голубой, нежно-розовый, салатовый, желтый), желтая обувь для смелых, бордовые и вишневые кроссовки вместо нейтральных, а также синий цвет как главное открытие сезона.



