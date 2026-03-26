«Песочные часы»: Стилист объяснила феномен возвращения акцента на талию в России

26 марта 2026, 15:09

Стилист Скороходова: Возвращение акцента на талию — стремление к эстетике

Фото: iStock/inarik

В России после многих лет возвращаются в моду структурированные силуэты с акцентом на талии. Об этом рассказала стилист, дизайнер аксессуаров, основатель бренда by SKOROKHODOVA Анна Скороходова.





Она пояснила, что переход к подчеркнутой талии является реакцией на долгое доминирование стиля оверсайз. Новая тенденция указывает на стремление к сбалансированному внешнему виду, который объединяет эстетику и удобство.





«Основой гардероба станут платья А-силуэта длины миди и макси с поясами, формирующие фигуру «песочные часы». Также актуальны блузы мягких линий с завязками или сборками, которые гармонично сочетаются как с юбками, так и с брюками», — рассказала Скороходова «Известиям».

«Поэтому важный аспект — вещь должна сидеть комфортно, не создавать ощущение сковывающего движения и, конечно же, не должна смотреться вульгарно», — заключила Скороходова.