«Перекинуть эмоцию»: Психолог назвала 3 быстрых лайфхака по избавлению от тревоги

26 августа 2026, 11:20

Психолог Сальникова: чтобы перебороть тревогу, нужно переключить эмоцию

Фото: iStock/Povozniuk

Когда тревога накрывает с головой, уговаривать себя «успокоиться» бесполезно — нервная система просто не слушается команд разума. Как с ней справиться?





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что в борьбе с тревогой нужно резко переключать чувства на другую эмоциональную волну.





«Большинство людей, ощутив приступ тревоги, пытаются воздействовать на нее через рассуждения: "Возьми себя в руки", "Все будет хорошо", "Не накручивай". Однако в остром моменте кора головного мозга (отвечающая за логику) блокируется лимбической системой (отвечающей за эмоции). Так как тревога — чувство совершенно бесполезное, нужно переключать свои чувства на какие-то другие эмоциональные состояния. Вас может перекинуть на восхищение, удивление, шокирование. Даже получение каких-то других эмоций, помимо перманентно тревожных, очень помогает», — объяснила она.

«Супербыстрые лайфхаки» от Сальниковой:

Шок-контент (эмоция удивления): включите короткое видео, которое гарантированно вызовет у вас сильную реакцию. Это не обязательно должен быть ужас. Подойдут кадры нелепых падений, трюков, неожиданные сюжетные повороты в сериале или нашумевший треш-контент. Механика: резкая смена картинки ломает паттерн тревожного мышления, давая вам пару минут «перезагрузки».

включите короткое видео, которое гарантированно вызовет у вас сильную реакцию. Это не обязательно должен быть ужас. Подойдут кадры нелепых падений, трюков, неожиданные сюжетные повороты в сериале или нашумевший треш-контент. Механика: резкая смена картинки ломает паттерн тревожного мышления, давая вам пару минут «перезагрузки». Выход в социум (эмоция вовлеченности):

«Выйти на лавочку к бабулям, побеседовать с ними — так вас эмоционально перекинет на что-то другое», — посоветовала психолог.