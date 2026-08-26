«Перекинуть эмоцию»: Психолог назвала 3 быстрых лайфхака по избавлению от тревоги
Психолог Сальникова: чтобы перебороть тревогу, нужно переключить эмоцию
Когда тревога накрывает с головой, уговаривать себя «успокоиться» бесполезно — нервная система просто не слушается команд разума. Как с ней справиться?
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что в борьбе с тревогой нужно резко переключать чувства на другую эмоциональную волну.
«Большинство людей, ощутив приступ тревоги, пытаются воздействовать на нее через рассуждения: "Возьми себя в руки", "Все будет хорошо", "Не накручивай". Однако в остром моменте кора головного мозга (отвечающая за логику) блокируется лимбической системой (отвечающей за эмоции). Так как тревога — чувство совершенно бесполезное, нужно переключать свои чувства на какие-то другие эмоциональные состояния. Вас может перекинуть на восхищение, удивление, шокирование. Даже получение каких-то других эмоций, помимо перманентно тревожных, очень помогает», — объяснила она.
По словам эксперта, суть метода в том, что мозг не может удерживать две доминирующие эмоции одновременно. Если вы искусственно вызываете удивление или гнев, старая тревожная программа сбивается.
«Супербыстрые лайфхаки» от Сальниковой:
- Шок-контент (эмоция удивления): включите короткое видео, которое гарантированно вызовет у вас сильную реакцию. Это не обязательно должен быть ужас. Подойдут кадры нелепых падений, трюков, неожиданные сюжетные повороты в сериале или нашумевший треш-контент. Механика: резкая смена картинки ломает паттерн тревожного мышления, давая вам пару минут «перезагрузки».
- Выход в социум (эмоция вовлеченности):
«Выйти на лавочку к бабулям, побеседовать с ними — так вас эмоционально перекинет на что-то другое», — посоветовала психолог.
Она добавила, что обсуждение чужих новостей, легкая бытовая сплетня или просто живой диалог с незнакомыми людьми заставляют выйти из собственного внутреннего мира («я и моя угроза») во внешний мир. Это переключает фокус внимания с соматических ощущений (сердцебиение, ком в горле) на обработку речевой информации.
- Выбор контрастного контента (Эмоция восхищения или гнева): сознательно выберите фильм или книгу, которая по настроению диаметрально противоположна вашему состоянию. Если вам грустно и тревожно — не включайте меланхоличную драму. Выберите мощный документальный фильм о природе (для восхищения) или динамичный боевик с четким сюжетом (для азарта).