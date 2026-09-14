14 сентября 2026, 16:03

Фото: IStock/Blazenka Babic

В деловой сфере наступит стабильность и устойчивость в сотрудничестве. В любви надо преодолевать скромность, внутренний дискомфорт. Необходимо быть честными и открытыми друг перед другом. В сфере здоровья желательно избегать перенапряжения нервной системы и не принимать всё слишком близко к сердцу.