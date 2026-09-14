«Перенапряжение нервной системы»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 14 по 20 сентября
В деловой сфере наступит стабильность и устойчивость в сотрудничестве. В любви надо преодолевать скромность, внутренний дискомфорт. Необходимо быть честными и открытыми друг перед другом. В сфере здоровья желательно избегать перенапряжения нервной системы и не принимать всё слишком близко к сердцу.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
У Овна возрастёт требовательность к себе и самодисциплина. Он проведёт переоценку своей жизни.
Телец сможет рассчитывать на прибыль от долгосрочных проектов. Он запланированно улучшит свое финансовое положение.
Близнецам не стоит быть легкомысленными. Им важно показать себя с надёжной и ответственной стороны.
У Рака период укрепления личных взаимоотношений. Ему надо сделать акцент на взаимном доверии и взаимной ответственности.
У Льва размеренная неделя. Ему нужно соблюдать распорядок. Он справится со всеми делами.
Дева поставит на первое место духовные интересы. Ей станет важно познание мира и самопознание.
Весы могут рассчитывать на помощь и на поддержку в волнующем вопросе. Они преуспеют в делах.
Скорпион должен руководствоваться самоконтролем. Ему надо положиться на силу его духа.
Стрельцу лучше быть оптимистичным и верить в свою счастливую судьбу. Хорошо совершать красивые и добрые поступки.
Козерог будет ощущать душевную гармонию. Он с удовольствием позаботится о своих близких и любимых.
Водолею нужно широко мыслить и не применять двойные стандарты. Опираться лучше на подлинные ценности.
Рыбам желательно расслабиться и созерцать течение жизни. Им поможет их интуиция и умение видеть внутренним зрением суть явлений.
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