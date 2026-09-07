«Период влюбчивости и романтического настроя»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 7 по 13 сентября
В деловой сфере надо быть решительными и смелыми. Препятствия легко преодолеются. В любви хорошо беречь внутренний мир друг друга и с пониманием относиться к переживаниям. В сфере здоровья надо больше внимания уделить ежедневной рутине и гигиене.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
У Овна увеличится потребность в общении. Он приобретёт новый опыт и расширит круг знакомств.
Тельцу придут новые идеи, которые стоит записать. Отличный момент для усовершенствования дел.
Близнецам надо заняться наведением порядка в документах. Им необходимо систематизировать информацию.
У Рака ожидается прибыль. Он откроет для себя новые источники дохода и инвестиций.
У Льва период влюбчивости и романтического настроя. Он испытает радость и вдохновение.
Дева узнает новое и поменяет свои взгляды на некоторые вещи. Ей полезно быть инициативной и активной.
Для Весов откроются новые возможности. Они поднимутся по социальной лестнице и станут авторитетнее.
Скорпион будет в хорошем настроении и прекрасном расположении духа. Ему желательно делиться с окружающими позитивом.
Стрельцу важно исключить самокритику и позитивно себя оценивать. Ему надо вспомнить все свои достижения.
Козерогу нужно себя порадовать и заняться любимыми делами. Ему полезно себя украшать и подмечать красоту вокруг.
Водолею поможет практичный подход и учёт всех фактов. Ему лучше не фантазировать, а быть реалистом.
Рыбам лучше стоять на своём и верить в успех дела, которым он занимается. Время будет его союзником, надо переждать.
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