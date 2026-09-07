07 сентября 2026, 14:00

Фото: istockphoto/Surasak Suwanmake

В деловой сфере надо быть решительными и смелыми. Препятствия легко преодолеются. В любви хорошо беречь внутренний мир друг друга и с пониманием относиться к переживаниям. В сфере здоровья надо больше внимания уделить ежедневной рутине и гигиене.