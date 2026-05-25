«Новые впечатления»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 25 по 31 мая
Полнолуние в Стрельце состоится 31 мая. В этот день хорошо загадать желание и подумать о своей мечте. Важно быть оптимистично настроенным на протяжении всей недели. Позитивный взгляд на жизнь благоприятно скажется на судьбе. В деловой сфере необходимы перемены. Благоприятно вести дискуссии, конструктивно спорить с аргументами и фактами. В любви надо проявлять искреннюю заинтересованность друг в друге, преданность и верность. Хорошо приободрить и поддержать партнера. В сфере здоровья надо хорошо высыпаться и исключить бессонницу. Лучше не нарушать режим сна.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака
У Овна появятся новые интересы. Он полностью на них будет сконцентрирован. Его увлечения принесут вдохновение.
Телец будет хорошим и верим слушателем. Он проведет приятное время с близкими людьми.
Близнецу необходим разумный риск. Ему важно испытать новые впечатления.
Рак открыт к любви и способен на сильные чувства. Он переживет начало важного романа.
Льву надо подчеркнуть свои достоинства и продемонстрировать свои лучшие качества.
Деве поможет трудолюбие и упорство. Ей важно идти к успеху и настаивать на своем.
Весы должны блистать в обществе, много общаться и быть в курсе всего происходящего.
Скорпион ощутит накал эмоций. Напряжение надо разрешить естественно, преодолев все препятствия и сложности.
Стрельцу поможет чувство юмора и веселый нрав. Его принципы и философский взгляд необходимы во всех сферах жизни.
Козерогу хорошо побыть немного меркантильным и считать деньги. Его бюджет потребует бережливого отношения.
Водолею надо интеллектуально потрудиться и привести в порядок документы. Он нуждается в активной деятельности.
Рыбам лучше не показывать капризность и свои эмоции. Им поможет добросердечие, понимание в общении с окружающими.
Читайте также: