«Перетечет в бронхиальную астму»: Россиянам рассказали, чем опасен атопический дерматит и как он проявляется

15 сентября 2026, 10:58

Врач Каменева: атопический дерматит может перетечь в бронхиальную астму

Фото: iStock/Evgeniia Gordeeva

Атопический дерматит может перерасти в бронхиальную астму или аллергический ринит — этот процесс врачи называют атопическим маршем. Как вовремя остановить болезнь?





Врач-дерматовенеролог Лариса Каменева в беседе с «Радио 1» отметила, что проявления атопического дерматита зависят от возраста ребёнка.





«У детей до года высыпания носят системный характер —на щеках. В более старшем возрасте появляются локтевые сгибы, подколенные ямки. У подростков особенно уязвима передняя поверхность шеи. Для каждого возраста свойственна своя локализация», — сказала она.

«К атопическому маршу относятся атопический дерматит, бронхиальная астма и поллиноз. И особенность атопического дерматита в том, что в перспективе он может перейти как в поллиноз, так и в более тяжёлую форму бронхиальной астмы. Поэтому мы стараемся избежать такого перехода, начав лечение как можно раньше», — подчеркнула врач.

«В основе заболевания лежит генетический дефект белка филаггрина, отвечающего за барьерную функцию кожи. Мы увлажняем кожу дополнительно, в связи с чем уменьшаем сухость. Это в свою очередь снижает кожный зуд, что препятствует распространению инфекций и положительно влияет на состояние кожи, поэтому делать это нужно обязательно. Наносить средства надо не только после душа, но и в течение дня», — пояснила собеседница.