Дерматолог предупредила о рисках «косметикорексии» у детей
Врач-косметолог и дерматолог Марият Мухина предупредила, что чрезмерное увлечение уходом за кожей может вредить здоровью и психике ребенка. Под влиянием соцсетей дети рано начинают собирать сложные бьюти-рутины, применять активные средства и тревожиться из-за малейших особенностей внешности.
В беседе с «Вечерней Москвой» специалист объяснила, что состояние называют «косметикорексией» или «дерморексией». Речь идет о навязчивом стремлении добиться «идеальной» кожи, постоянной смене баночек и покупке косметики без реальной необходимости. Официального диагноза с таким названием в медицинских классификациях нет.
Тревожными признаками считают раздражение или беспокойство при пропуске ухода, фиксацию на мнимых изъянах, ощущение недостаточности процедур и импульсивные траты на новые продукты. В группе риска находятся подростки, регулярно смотрящие бьюти-контент и сравнивающие себя с отредактированными снимками блогеров.
Мухина подчеркнула, что бесконтрольное использование кислот, ретиноидов и других активных компонентов способно разрушить защитный барьер кожи. Среди возможных последствий врач назвала повышенную чувствительность, дерматит, воспаления, зуд, пигментацию, экзему и розацеа.
Психолог Андрей Зберовский отметил, что навязчивый уход иногда превращается в способ справиться с тревогой и почувствовать контроль. Родителям он посоветовал обсуждать с детьми влияние рекламы и соцсетей, поддерживать их интерес к спорту, творчеству и учебе. Если переживания из-за внешности мешают обычной жизни, семье стоит обратиться к психологу или психиатру.
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