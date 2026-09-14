Дерматолог предупредила о рисках «косметикорексии» у детей

14 сентября 2026, 10:11

Врач Мухина: чрезмерное увлечение уходом за кожей может вредить здоровью ребенка

Фото: iStock/olesiabilkei

Врач-косметолог и дерматолог Марият Мухина предупредила, что чрезмерное увлечение уходом за кожей может вредить здоровью и психике ребенка. Под влиянием соцсетей дети рано начинают собирать сложные бьюти-рутины, применять активные средства и тревожиться из-за малейших особенностей внешности.