«Не просто сухая кожа»: Дерматолог рассказал, почему атопический дерматит путают с аллергией

14 сентября 2026, 19:02

Врач Каменева: атопический дерматит, в отличие от аллергии, быстро не проходит

Фото: IStock/Olga Shefer

14 сентября в мире отмечают Всемирный день атопического дерматита. По словам специалистов, этим заболеванием страдает как минимум 204 миллиона жителей Земли.





Врач-дерматовенеролог НИКИ детства Лариса Каменева в беседе с «Радио 1» заявила, что атопический дерматит — одно из наиболее распространённых заболеваний кожи: на него приходится 40% всех кожных болезней.





«Распространённость атопического дерматита на сегодняшний день среди детского населения — до 20%, а среди взрослого — до 8%. Поэтому обращаемость неукоснительно растёт год от года. Сегодня атопическим дерматитом страдает как минимум 204 миллиона жителей Земли. Из них 101 миллион взрослых и более 103 миллионов детей», — сказала она.

«Различие пищевой аллергии от атопического дерматита заключается в том, что если мы убрали аллерген — высыпания на коже пропали навсегда. А при атопическом дерматите мы убрали аллерген, а кожный процесс стал легче, но он, в общем-то, никуда не ушёл», — объяснила Каменева.