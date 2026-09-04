«Помимо законов, есть совесть»: Россиянам напомнили осенний кодекс рыболова

04 сентября 2026, 16:50

Рыбак Латыш: норма вылова щуки — 5 килограммов в день

Фото: iStock/Iryna Imago

Осенний жор щуки — это благодатная пора, но она же испытывает рыболова на прочность: удержать азарт и не выловить всё до последнего грамма. Специалисты утверждают, что необходимо помнить: рыба — это ресурс, который требует бережного отношения.





Эксперт по охоте и рыбалке Евгений Латыш в беседе с «Радио 1» напомнил не только о законе, но и о внутренней совести, призвав сохранять природу для своих же детей и ради завтрашнего улова.





«У нас есть закон: норма вылова — 5 кг в день. Его никто не отменял. Но, помимо законов, есть совесть. Не ловите больше, чем вы можете съесть. Всегда приятно половить сегодня, чтобы прийти и половить завтра», — отметил он.

«У нас дети подрастают, и мы должны передать им это красивое и замечательное. Щука очень вкусная в разных видах. А если повезёт поймать больше трех килограммов — в нашей полосе это уже большой рекорд. Можно спокойно хвастаться уловом, другие рыбаки тихонько позавидуют, но оценят. Но если уж очень жалко — есть даже такие, кто сажает щуку в дачный прудик. Главное, чтобы корм был», — поделился Латыш.