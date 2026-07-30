Флеболог предупредил рыбаков о риске проблем с венами при долгом сидении

30 июля 2026, 10:23

Флеболог Ширинбек: Многочасовое сидение на берегу грозит «рыбацким варикозом»

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Долгое пребывание у воды без движения способно ухудшить кровообращение в ногах и повысить риск варикозной болезни. Об этом рассказал врач-флеболог, хирург Олими Ширинбек.