Флеболог предупредил рыбаков о риске проблем с венами при долгом сидении
Долгое пребывание у воды без движения способно ухудшить кровообращение в ногах и повысить риск варикозной болезни. Об этом рассказал врач-флеболог, хирург Олими Ширинбек.
Специалист в беседе с Life.ru отметил, что при сидении или стоянии в одной позе мышцы голени почти не сокращаются. Из-за этого ослабевает механизм, помогающий венозной крови двигаться от ног к сердцу. Человек может почувствовать распирание, усталость, болезненность, зуд или заметить отёки. Иногда появляются ночные судороги.
Термин «рыбацкий варикоз» не используют в медицине. Так называют проблемы с венами у людей, которые проводят много часов без физической активности — например, на рыбалке, в машине или самолёте. Врач подчеркнул, что видимые сосуды сами по себе не всегда указывают на заболевание. У некоторых людей они заметны из-за особенностей кожи. Поводом для консультации становятся неприятные ощущения, регулярная отёчность и чувство тяжести в ногах.
При нарушении венозного оттока кровь застаивается, а сосудистая стенка постепенно теряет нормальные свойства. Запущенная болезнь грозит хронической венозной недостаточностью, воспалением кожи, уплотнением подкожной клетчатки и трофическими язвами.
Ширинбек посоветовал рыбакам делать перерывы и хотя бы несколько минут ходить вдоль берега. Полезны вращения стопами, перекаты с пятки на носок и движения голенями. Для долгих поездок, перелётов и рыбалки врач рекомендовал рассмотреть компрессионные гольфы или чулки с давлением у лодыжки от 10 до 30 мм рт. ст. Выбирать подходящий вариант лучше после консультации со специалистом.
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