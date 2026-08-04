Отрубленная голова кобры вцепилась в руку рыбаку

04 августа 2026, 17:06

В Китае 72-летнего рыбака ужалила отрубленная голова кобры

Фото: iStock/skynavin

Пожилой житель Китая два месяца лечился после того, как его ужалила отрубленная голова кобры. Об этом сообщает издание Mothership.





В мае 72-летний Чжан отправился на рыбалку и заметил кобру. Испугавшись, что змея нападет, мужчина ударил ее лопатой и отрубил голову. Через пять минут он подошел подобрать отсеченную часть, однако та мгновенно вцепилась ему в руку. Зубы вонзились так глубоко, что оторвать голову удалось с трудом.



Рыбак сразу обратился в больницу. Через 20 минут рука мужчины сильно распухла, у него затуманилось зрение, появилась боль в груди и началась рвота. Врачи вовремя ввели противоядие, но к тому моменту рука сильно отекла. Медикам пришлось провести срочную операцию, чтобы избежать некроза.



Первые три дня после укуса Чжан не мог спать, поскольку ему все время снилась безголовая змея. В итоге мужчина полностью поправился только спустя время.

«Больше никогда не буду поступать так безрассудно — это обошлось мне слишком дорого», — описал он пережитый опыт.