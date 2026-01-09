«Постновогодний стресс»: Кинолог рассказал, как помочь собаке восстановить режим после праздников

09 января 2026, 11:31

Кинолог Голубев: Новый год вызывает у собаки стресс

Фото: iStock/Anna-av

Пока для нас новогодняя ночь — это радость и долгожданное событие, для собаки — настоящее испытание. Фейерверки, суета, новые люди в доме — все это сбивает с толку, часто приводит к деструктивному поведению. Поэтому задача ответственного хозяина — помочь восстановиться питомцу после праздника.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что собака не ассоциирует Новый год с каким-то праздником, и понять его смысл она не в состоянии.





«Для нее это резкое нарушение привычного распорядка, в котором она пытается найти угрозу, подвох, все время сверяется с вашими эмоциями и реакциями. Такой режим в постоянном напряжении сильно утомляет собаку, вызывает стресс. Поэтому так важно отнестись к состоянию четвероногого друга со всем пониманием и проявить заботу», — объяснил он.

