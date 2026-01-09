«Постновогодний стресс»: Кинолог рассказал, как помочь собаке восстановить режим после праздников
Кинолог Голубев: Новый год вызывает у собаки стресс
Пока для нас новогодняя ночь — это радость и долгожданное событие, для собаки — настоящее испытание. Фейерверки, суета, новые люди в доме — все это сбивает с толку, часто приводит к деструктивному поведению. Поэтому задача ответственного хозяина — помочь восстановиться питомцу после праздника.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что собака не ассоциирует Новый год с каким-то праздником, и понять его смысл она не в состоянии.
«Для нее это резкое нарушение привычного распорядка, в котором она пытается найти угрозу, подвох, все время сверяется с вашими эмоциями и реакциями. Такой режим в постоянном напряжении сильно утомляет собаку, вызывает стресс. Поэтому так важно отнестись к состоянию четвероногого друга со всем пониманием и проявить заботу», — объяснил он.
Режим дняПервое, с чего нужно начать — это вернуть предсказуемость и стабильность в жизнь собаки. Не стоит думать, что питомцу бывает скучно от одних и тех же действий. Для них подобные ритуалы — гарант безопасности. Поэтому, если у вас сбивается режим дня, придется пересилить себя и начать просыпаться, гулять в то время, когда вы гуляли на протяжении целого года. Кормление — тоже по расписанию. Исключение — вечерние прогулки, их можно скорректировать из-за риска салютов на улице.
Пересмотр питанияЕсли во время праздников вашей собаке перепало слишком много лишних лакомств, важно восстановить дневную норму калорий и не поощрять дальнейшие подкармливания. Во-первых, это может стать плохой привычкой: питомец может научиться выпрашивать у вас еду снова и снова. Во-вторых, такая тенденция — прямой шаг к набору лишнего веса, а иногда и даже отравлению, проблемам ЖКТ.
Тихая гаваньЕще во время праздника у собаки должно быть укрытие, где она сможет спрятаться и отдохнуть ото всех. Даже если для этого пришлось переорганизовать что-то в комнате, не разрушайте это гнездышко на протяжении какого-то времени. Еще не все опасности вроде фейерверков позади. Пусть питомец отдыхает здесь какое-то время и даже прячется, если он хочет. Не докучайте ему во время сна.
Сброс эмоцийЛучшая разрядка после стресса — это легкая физическая или умственная активность. Не забывайте регулярно гулять, но и не перевозбуждайте дополнительно собаку энергичными играми и бурными эмоциями. Если на фоне тревоги обострилось деструктивное поведение — отвлекайте питомца игрушками, лучше «умными», требующими его концентрации и внимания.
Состояние хозяинаНе менее важно уделить время себе, восстановить силы и эмоции. Суета, празднование, гости, алкоголь — все это оставляет след и на нас. А собаки очень хорошо считывают наше состояние и во многом ориентируются на наше поведение. Разговаривайте с собакой спокойным голосом, запрещайте гостям тискать ее без разрешения. А еще очень важно уделять хотя бы 15 минут времени, чтобы просто посидеть рядом с питомцем. Почитайте в это время книжку или посмотрите хорошее кино.
Восстановление после праздников может занять от нескольких дней до недели, все индивидуально. Необходимо проявить терпение и понимание. Первоочередная задача — вернуть собаке ощущение стабильности и безопасности.