Кинологи рассказали, как сберечь лапы собаки зимой

21 ноября 2025, 11:20

Кинолог Голубев: лапы собаки зимой сберегут собахилы

Фото: Istock/Katerina_Brusnika

Зимой лапы собак не только страдают от переохлаждения. Холодный сезон — время, когда на улицах рассыпают соль и реагенты. Контакт с нежными подушечками лап может привести к раздражению и даже самому настоящему ожогу.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что многие породы собак переносят морозы довольно хорошо: им не требуется дополнительная одежда или обувь.





«Однако от реагентов не защищена ни одна собака. Поэтому мы настоятельно советуем приучать щенка к обуви ещё в раннем возрасте. Возможно, однажды это пригодится», — сказал он.

Как защитить лапы собак: