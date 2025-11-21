Кинологи рассказали, как сберечь лапы собаки зимой
Кинолог Голубев: лапы собаки зимой сберегут собахилы
Зимой лапы собак не только страдают от переохлаждения. Холодный сезон — время, когда на улицах рассыпают соль и реагенты. Контакт с нежными подушечками лап может привести к раздражению и даже самому настоящему ожогу.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что многие породы собак переносят морозы довольно хорошо: им не требуется дополнительная одежда или обувь.
«Однако от реагентов не защищена ни одна собака. Поэтому мы настоятельно советуем приучать щенка к обуви ещё в раннем возрасте. Возможно, однажды это пригодится», — сказал он.
Как защитить лапы собак:
Обувь
Это наиболее универсальное и безопасное решение. Приучать питомца к ней желательно с раннего возраста, поскольку практически ни одна собака не начинает ходить в обуви с первого раза — к ней нужно привыкнуть. Щенкам освоить это намного проще. Важно, чтобы обувь была с надёжным креплением и не слетала с лап. Такой вариант надёжно защитит собаку как от реагентов, так и от мороза.
Собахилы
Это обычные бахилы для питомцев. Если ваш четвероногий друг плохо переносит обувь, то такой аксессуар может стать неплохим решением. Обычно ходить в них животным намного удобнее. Бахилы одноразовые. Выбирайте варианты с надёжной лентой, а также водонепроницаемые. Бывают также пыленепроницаемые бахилы — они подойдут для более тёплого сезона.
Защитные средства
Самый простой вариант — предварительно обрабатывать лапы собак защитным воском или кремом. Они создают защитный слой, предотвращая повреждения от соли, реагентов и снега. После прогулки нужно как следует смыть слой водой. Этот способ подойдёт для питомцев, которые не умеют гулять в обуви, однако стоит отметить, что этот вариант наиболее ненадёжный.
Дополнительные меры безопасности включают проверку подушечек лап после каждой прогулки. Используйте также специальные уходовые средства для смягчения и питания кожи.