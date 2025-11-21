Достижения.рф

Кинологи рассказали, как сберечь лапы собаки зимой

Кинолог Голубев: лапы собаки зимой сберегут собахилы
Фото: Istock/Katerina_Brusnika

Зимой лапы собак не только страдают от переохлаждения. Холодный сезон — время, когда на улицах рассыпают соль и реагенты. Контакт с нежными подушечками лап может привести к раздражению и даже самому настоящему ожогу.



Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что многие породы собак переносят морозы довольно хорошо: им не требуется дополнительная одежда или обувь.

«Однако от реагентов не защищена ни одна собака. Поэтому мы настоятельно советуем приучать щенка к обуви ещё в раннем возрасте. Возможно, однажды это пригодится», — сказал он.

Как защитить лапы собак:


Обувь

Это наиболее универсальное и безопасное решение. Приучать питомца к ней желательно с раннего возраста, поскольку практически ни одна собака не начинает ходить в обуви с первого раза — к ней нужно привыкнуть. Щенкам освоить это намного проще. Важно, чтобы обувь была с надёжным креплением и не слетала с лап. Такой вариант надёжно защитит собаку как от реагентов, так и от мороза.

Собахилы

Это обычные бахилы для питомцев. Если ваш четвероногий друг плохо переносит обувь, то такой аксессуар может стать неплохим решением. Обычно ходить в них животным намного удобнее. Бахилы одноразовые. Выбирайте варианты с надёжной лентой, а также водонепроницаемые. Бывают также пыленепроницаемые бахилы — они подойдут для более тёплого сезона.

Защитные средства

Самый простой вариант — предварительно обрабатывать лапы собак защитным воском или кремом. Они создают защитный слой, предотвращая повреждения от соли, реагентов и снега. После прогулки нужно как следует смыть слой водой. Этот способ подойдёт для питомцев, которые не умеют гулять в обуви, однако стоит отметить, что этот вариант наиболее ненадёжный.

Дополнительные меры безопасности включают проверку подушечек лап после каждой прогулки. Используйте также специальные уходовые средства для смягчения и питания кожи.

Анастасия Панченко

