«Альтернативное решение»: Кинологи рассказали, как приучить собаку к обуви

Кинолог Голубев: собаку приучать к обуви нужно с раннего возраста
Зимняя обувь для собак — не прихоть, а реальная необходимость, чтобы защитить лапы питомцев и сделать прогулку более комфортной. Такой элемент гардероба защищает не только от снега, но и опасных реагентов. Однако далеко не все собаки начинают ходить в ботинках с первого раза. Чтобы привыкнуть к ним, понадобится время и следование определенным правилам.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что обувь — надежное решение.
«Лучше приучать собаку к ней с раннего возраста. Но если у питомца никак не получается носить обувь, можно воспользоваться альтернативным решением: нанести до прогулки защитный воск», — сказал Голубев.
Пять правил, как приучить собаку к обуви:
Приучение к касанию лап
Ничего не получится, если собака недостаточно вам доверяет и не дает вам лапы по первой же команде. Чтобы успешно приступить к надеванию обуви, сперва нужно приучить ее к этому процессу. Начинайте с легких касаний. Хвалите и выдавайте лакомство. Затем мягко сдавливайте лапу в руке, как бы пожимая ее. Этому необходимо обучить щенка, чтобы заодно без проблем мыть ему лапы после прогулки.
Позитивное знакомство
Не форсируйте события. Приобретя обувь, дайте собаке возможность познакомиться с ней, обнюхать. Положите на пол и поощряйте интерес. Если собака подходит к новому предмету, хвалите ее.
Примерка по одной
Начинайте с одного ботинка. Так меньше шансов, что собака растеряется и будет дезориентирована в пространстве. Пусть она постепенно привыкает к процессу. Не забывайте хвалить ее за послушание, постарайтесь превратить все в игру.
Первые шаги
Когда процесс уже будет знаком, можно переходить к полному обмундированию. Поначалу стоять в них, скорее всего, собаке будет непривычно. Начинайте с коротких дистанций, подбадривайте собаку. Заодно убедитесь, что питомцу действительно комфортно в ботинках, а крепление надежно фиксирует их на лапе. Иногда бывает, что ноги настолько тонкие, что не все модели подойдут питомцу. Подберите наиболее оптимальный вариант: возможно, лучше попробовать фасоны на затяжках. Есть также совсем нестандартная альтернатива: приобрести обувь на подтяжках.
Закрепление на улице
Когда собака будет достаточно уверенно чувствовать себя в обуви в домашней обстановке, можно приступать к выходу на улицу. Пусть первые прогулки тоже будут непродолжительными. Запаситесь лакомствами, завершайте тренировку на позитивной ноте. Следите за безопасностью: на непривычной местности питомец может упасть в обуви.
Главный принцип приучения — терпение, короткие сессии и никакого принуждения, только положительное подкрепление. Не менее важно выбрать удобную модель, которая подойдет именно вашей собаке. Если ботинки постоянно слетают, либо, наоборот, давят на лапы, то никакая дрессировка не поможет.