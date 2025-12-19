Достижения.рф

«Альтернативное решение»: Кинологи рассказали, как приучить собаку к обуви

Фото: iStock/miriam-doerr

Зимняя обувь для собак — не прихоть, а реальная необходимость, чтобы защитить лапы питомцев и сделать прогулку более комфортной. Такой элемент гардероба защищает не только от снега, но и опасных реагентов. Однако далеко не все собаки начинают ходить в ботинках с первого раза. Чтобы привыкнуть к ним, понадобится время и следование определенным правилам.



Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что обувь — надежное решение.

«Лучше приучать собаку к ней с раннего возраста. Но если у питомца никак не получается носить обувь, можно воспользоваться альтернативным решением: нанести до прогулки защитный воск», — сказал Голубев.

Пять правил, как приучить собаку к обуви:

  • Приучение к касанию лап
Ничего не получится, если собака недостаточно вам доверяет и не дает вам лапы по первой же команде. Чтобы успешно приступить к надеванию обуви, сперва нужно приучить ее к этому процессу. Начинайте с легких касаний. Хвалите и выдавайте лакомство. Затем мягко сдавливайте лапу в руке, как бы пожимая ее. Этому необходимо обучить щенка, чтобы заодно без проблем мыть ему лапы после прогулки.
  • Позитивное знакомство
Не форсируйте события. Приобретя обувь, дайте собаке возможность познакомиться с ней, обнюхать. Положите на пол и поощряйте интерес. Если собака подходит к новому предмету, хвалите ее.
  • Примерка по одной
Начинайте с одного ботинка. Так меньше шансов, что собака растеряется и будет дезориентирована в пространстве. Пусть она постепенно привыкает к процессу. Не забывайте хвалить ее за послушание, постарайтесь превратить все в игру.
  • Первые шаги
Когда процесс уже будет знаком, можно переходить к полному обмундированию. Поначалу стоять в них, скорее всего, собаке будет непривычно. Начинайте с коротких дистанций, подбадривайте собаку. Заодно убедитесь, что питомцу действительно комфортно в ботинках, а крепление надежно фиксирует их на лапе. Иногда бывает, что ноги настолько тонкие, что не все модели подойдут питомцу. Подберите наиболее оптимальный вариант: возможно, лучше попробовать фасоны на затяжках. Есть также совсем нестандартная альтернатива: приобрести обувь на подтяжках.
  • Закрепление на улице
Когда собака будет достаточно уверенно чувствовать себя в обуви в домашней обстановке, можно приступать к выходу на улицу. Пусть первые прогулки тоже будут непродолжительными. Запаситесь лакомствами, завершайте тренировку на позитивной ноте. Следите за безопасностью: на непривычной местности питомец может упасть в обуви.

Главный принцип приучения — терпение, короткие сессии и никакого принуждения, только положительное подкрепление. Не менее важно выбрать удобную модель, которая подойдет именно вашей собаке. Если ботинки постоянно слетают, либо, наоборот, давят на лапы, то никакая дрессировка не поможет.

Анастасия Панченко

