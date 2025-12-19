«Альтернативное решение»: Кинологи рассказали, как приучить собаку к обуви

19 декабря 2025, 11:49

Кинолог Голубев: собаку приучать к обуви нужно с раннего возраста

Фото: iStock/miriam-doerr

Зимняя обувь для собак — не прихоть, а реальная необходимость, чтобы защитить лапы питомцев и сделать прогулку более комфортной. Такой элемент гардероба защищает не только от снега, но и опасных реагентов. Однако далеко не все собаки начинают ходить в ботинках с первого раза. Чтобы привыкнуть к ним, понадобится время и следование определенным правилам.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что обувь — надежное решение.



«Лучше приучать собаку к ней с раннего возраста. Но если у питомца никак не получается носить обувь, можно воспользоваться альтернативным решением: нанести до прогулки защитный воск», — сказал Голубев.

Пять правил, как приучить собаку к обуви:

Приучение к касанию лап

Позитивное знакомство

Примерка по одной

Первые шаги