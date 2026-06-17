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«Повреждение ультрафиолетом»: Россиянам рассказали про плюсы и минусы «умных» купальников

Врач Гайдаш: в «умном» купальнике невозможно ровно загореть
Фото: iStock/Angela Pesta

Лето в разгаре, и на пляжах все чаще можно встретить людей в странных непрозрачных лонгсливах и сетчатых купальниках. Производители обещают защиту от ультрафиолета без использования кремов. Но так ли это на самом деле?



Кандидат медицинских наук, дерматоонколог, директор медицинского центра «ТриАктив» Наталия Гайдаш в беседе с «Радио 1» объяснила, что у этих тканей есть как неоспоримые плюсы, так и серьезные подводные камни.

  • Защищает не от ожога, а от разрушения клеток
По словам эксперта, многие ошибочно полагают, что «умный» купальник спасает от покраснения кожи, но это не совсем так. Главная цель — защита от глубоких лучей, которые провоцируют мутации клеток.

«Он защищает не совсем от солнечных ожогов, а от ультрафиолетового излучения. Мы больше боимся не обжечь кожу, сколько вызвать повреждение ультрафиолетом. Чаще всего это лучи A/B. Есть купальники с разным фактором защиты — чем выше цифра, тем выше защита», — сказала она.

  • Секрет — в плетении, а не в химии

Вопреки ожиданиям, ткань не пропитана специальным составом, который смывается водой. Её эффективность зависит исключительно от физической структуры.

«Смысл в том, что ткань обладает определённым переплетением. Она настолько плотная (сетчатая ткань), что не пускает ультрафиолетовые лучи. Обычный хлопок хуже всего защищает, потому что он мелкоячеистый и пропускает излучение», — объяснила врач.

  • Граница загара и «белое пятно»
Если вы надели UPF-купальник в надежде получить ровный шоколадный оттенок, вас ждет разочарование. Добиться идеального перехода между тканью и открытой кожей невозможно.

«Минус умных купальников в том, что красивого загара не получится. Существует демаркационная линия. Угадать солнцезащитным кремом тон той части, что была под тканью, практически невозможно», — отметила Гайдаш.

  • Выбираем цифру: 15 или 50?

Как и в случае с SPF-кремами, здесь работает правило: чем выше число, тем меньше лучей пропускает одежда.

«UPF 15 — это защита около 93%. UPF 50+ — это уже 98%. Если вы хотите получить хоть какой-то загар, берите меньшую цифру. Если хотите остаться абсолютно белым телом — только 50», — посоветовала собеседница.
Анастасия Панченко

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