«Косынка и современный минимализм»: Стилист назвала трендовые аксессуары лета 2026

17 июня 2026, 12:09

Стилист Палюткина: в трендовые аксессуары лета 2026 входят косынка и серьги

Фото: iStock/Sviatlana Barchan

Лето пришло, а это значит, что пора пересмотреть шкатулки с украшениями и полки с сумками.





Стилист, автор телеграм-канала «КрисПис» Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» заявила, что эпоха «всего и сразу» канула в лету. В этом сезоне ставка делается на архитектурную форму, редкие цвета и тактильную роскошь. Вместо калейдоскопа мелких деталей — один мощный акцент, который работает как дорогое произведение искусства.





«Настоящая мода живет в текстурах и пропорциях. Главная ошибка — пытаться надеть на себя все тренды разом», — сказала она.

Один большой акцент вместо десяти маленьких

«Забудьте о россыпи тонких цепочек. Ваш выбор — массивные серьги-люстры, крупные браслеты-манжеты или одна фактурная сумка, которая перетягивает на себя все внимание», — поделилась эксперт.

Косынка + современный минимализм

«К косынке я скептически отношусь. Но пробуйте, экспериментируйте. Чтобы избежать эффекта "пионерского галстука", комбинируйте ее со структурированным верхом и текучим низом — это сочетание создает ту самую архитектуру, которая ценится в высокой моде», — подчернула она.

Обувь на тонкой подошве

Художественные цветовые сочетания

«Художественные цветовые сочетания. Кобальт, красный, баттер гелу. Сливочная масса наша», — уточнила стилист.

«Они создают ощущение, будто вещь прожила с вами не один сезон и имеет свою историю», — резюмировала собеседница.