«Косынка и современный минимализм»: Стилист назвала трендовые аксессуары лета 2026
Стилист Палюткина: в трендовые аксессуары лета 2026 входят косынка и серьги
Лето пришло, а это значит, что пора пересмотреть шкатулки с украшениями и полки с сумками.
Стилист, автор телеграм-канала «КрисПис» Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» заявила, что эпоха «всего и сразу» канула в лету. В этом сезоне ставка делается на архитектурную форму, редкие цвета и тактильную роскошь. Вместо калейдоскопа мелких деталей — один мощный акцент, который работает как дорогое произведение искусства.
«Настоящая мода живет в текстурах и пропорциях. Главная ошибка — пытаться надеть на себя все тренды разом», — сказала она.
Один большой акцент вместо десяти маленьких
Стилист призвала к минимализму в количестве и максимуму в размере.
«Забудьте о россыпи тонких цепочек. Ваш выбор — массивные серьги-люстры, крупные браслеты-манжеты или одна фактурная сумка, которая перетягивает на себя все внимание», — поделилась эксперт.
Косынка + современный минимализмПо словам Палюткиной, неверно завязанный платок способен «убить» даже самый изысканный образ. Однако в этом сезоне он официально входит в топ.
«К косынке я скептически отношусь. Но пробуйте, экспериментируйте. Чтобы избежать эффекта "пионерского галстука", комбинируйте ее со структурированным верхом и текучим низом — это сочетание создает ту самую архитектуру, которая ценится в высокой моде», — подчернула она.
Обувь на тонкой подошвеТреккинговые «танки» и массивные платформы сдают позиции. Этим летом в тренде — изящество. Тонкая обувь (изящные босоножки, слингбэки или балетки без тракторной подошвы) визуально облегчает образ и добавляет ему аристократичности.
Художественные цветовые сочетанияУходим от базовой бежево-черной гаммы.
«Художественные цветовые сочетания. Кобальт, красный, баттер гелу. Сливочная масса наша», — уточнила стилист.
Говоря о фактурах Кристина Палюткина отметила, что гладкий пластик и дешевый блеск остались в прошлом. Сейчас на пике популярности фактурные материалы: замша, мятый лен, барсистая кожа.
«Они создают ощущение, будто вещь прожила с вами не один сезон и имеет свою историю», — резюмировала собеседница.