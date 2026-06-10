Уролог предупредила о последствиях ношения мокрого купальника
Длительное соприкосновение кожи в интимной зоне с мокрым купальником может способствовать возникновению различных воспалительных заболеваний мочеполовой системы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщила уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Светлана Калинина.
Влажный купальник, в котором тепло и повышенная влажность создают благоприятную среду для размножения бактерий и грибков, может стать причиной инфекций, особенно если долго не переодеваться после купания. Любители оставаться в мокрой одежде часто сталкиваются с инфекциями мочевыводящих путей, подчеркнула медик.
Она посоветовала обратиться за медицинской помощью при появлении симптомов, таких как частое мочеиспускание, жжение, боль при посещении туалета и дискомфорт в нижней части живота. Но циститом проблемы не ограничиваются, отметила Калинина. Постоянный контакт кожи и слизистых с мокрой тканью может вызвать вагиниты, кандидозы, воспаления в области мочеиспускательного канала и раздражение в зоне бикини, предупредила уролог.
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