Приговор или образ жизни?: Врач рассказала про опасность бронхиальной астмы у детей

07 мая 2026, 18:27

Врач Никонова: бронхиальная астма у детей — не приговор

«У него просто бронхит», «Это всё аллергия, уйдёт сама», «Астмой можно заразиться от соседа по парте» — вокруг бронхиальной астмы столько мифов, что родители теряются. Когда везти ребёнка к врачу? И будет ли поставленный диагноз приговором?





Заведующая отделением аллергологии и иммунологии НИКИ детства Екатерина Никонова в беседе с «Радио 1» рассказала, почему с диагнозом «бронхиальная астма» сегодня живут полноценной жизнью, а вековые мифы рушатся о современные препараты.





«Десять лет назад бронхиальная астма действительно звучала как приговор. Сегодня медицина ушла далеко вперёд, и главная задача врача — не напугать, а научить жить с заболеванием. Дети с этим забоелванием совсем ничем не отличаются от своих сверстников. Качество жизни их никак не страдает», — сказала она.

«Астма вовсе не приговор. Важно вовремя обратиться к врачу и получить грамотную расписанную терапию и соблюдать ее. Астма не лечится курсом. Она контролируется режимом. И если родители готовы к сотрудничеству с врачом, ребёнок бегает, занимается спортом и ничем не выделяется в классе», — резюмировала Никонова.