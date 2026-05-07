Приговор или образ жизни?: Врач рассказала про опасность бронхиальной астмы у детей
«У него просто бронхит», «Это всё аллергия, уйдёт сама», «Астмой можно заразиться от соседа по парте» — вокруг бронхиальной астмы столько мифов, что родители теряются. Когда везти ребёнка к врачу? И будет ли поставленный диагноз приговором?
Заведующая отделением аллергологии и иммунологии НИКИ детства Екатерина Никонова в беседе с «Радио 1» рассказала, почему с диагнозом «бронхиальная астма» сегодня живут полноценной жизнью, а вековые мифы рушатся о современные препараты.
«Десять лет назад бронхиальная астма действительно звучала как приговор. Сегодня медицина ушла далеко вперёд, и главная задача врача — не напугать, а научить жить с заболеванием. Дети с этим забоелванием совсем ничем не отличаются от своих сверстников. Качество жизни их никак не страдает», — сказала она.По словам эксперта, за последние годы диагностика стала точнее, а терапия — персонализированной. Если раньше врачи часто путали астму с другими болезнями, то сегодня могут исключить лишнее и подтвердить именно этот диагноз. А главное — появились генно-инженерные биологические препараты для тяжёлых случаев.
«Астма вовсе не приговор. Важно вовремя обратиться к врачу и получить грамотную расписанную терапию и соблюдать ее. Астма не лечится курсом. Она контролируется режимом. И если родители готовы к сотрудничеству с врачом, ребёнок бегает, занимается спортом и ничем не выделяется в классе», — резюмировала Никонова.