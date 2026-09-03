«Приведет к летальному исходу»: Миколог предупредил о смертельной опасности и единственном правиле «тихой охоты»
Миколог Дьяков: зачастую ядовитый гриб от съедобного не отличишь
Отличить съедобный гриб от ядовитого по внешнему виду не всегда возможно даже профессионалу. Как это сделать и избежать неприятных последствий?
Ведущий специалист кафедры микологии и алгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков в беседе с «Радио 1» заявил, что одна из главных ошибок новичков — верить в универсальные признаки ядовитости, такие как потемнение на срезе или неприятный запах.
«Общих правил не существует, а ставки в этой игре слишком высоки. Большое множество разных видов грибов, и многие из них содержат токсины с разной деятельностью. Есть даже виды, которые ядовиты, но первый симптом может появиться через две недели и привести к летальному исходу. Поэтому единого правила отличия съедобного от ядовитого гриба нет», — предупредил он.
Миколог настоятельно рекомендовал забыть о попытках сверяться с картинками в интернете или мобильными приложениями. Особенно это касается грибов-двойников.
«Справочник может тоже не помочь, потому что есть виды, которые очень плохо отличаются. В нашей зоне есть прекрасный гриб-зонтик, который очень вкусный, но уже чуть южнее Московской области появляются очень похожие виды, которые ядовиты. Отличить иногда даже микологу в лесу не всегда просто», — объяснил эксперт.
Единственное правило, которое озвучил эксперт, предельно жесткое и простое: нужно основываться только на хорошем опыте.
«То есть собирать только те грибы, в которых вы железно уверены. Если вы не уверены — лучше не берите», — резюмировал Дьяков.