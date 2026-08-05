Миколог рассказал, как не заблудиться в лесу, если солнце спряталось за тучи
Отправляясь в лес за грибами, не стоит рассчитывать только на народные способы ориентирования. Об этом Life.ru сообщил грибник и миколог Дмитрий Тихомиров.
Специалист настоятельно рекомендует грибникам и всем любителям «тихой охоты» полагаться на здравый смысл и современные технологии. Самое простое и эффективное решение — заранее установить навигационное приложение с предустановленными офлайн-картами. Эти программы функционируют исключительно через GPS-сигнал и не зависят от наличия сотовой связи, что особенно важно в удалённых лесных зонах, где связь отсутствует.
Кроме того, опытные охотники и собиратели используют профессиональные туристические навигаторы. Они отличаются повышенной чувствительностью антенны, имеют более длительный срок работы без подзарядки и устойчивы к перепадам температур.
По словам Тихомирова, спасателям гораздо проще обнаружить человека, который знает свои координаты или движется по определённому маршруту, чем того, кто бесцельно бродит в неизвестности, полагаясь лишь на свои ощущения.
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