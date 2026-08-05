Миколог рассказал, как не заблудиться в лесу, если солнце спряталось за тучи

05 августа 2026, 09:33

Миколог Тихомиров: Навигационное приложение надёжнее примет при тихой охоте

Фото: iStock/Tim Delmar

Отправляясь в лес за грибами, не стоит рассчитывать только на народные способы ориентирования. Об этом Life.ru сообщил грибник и миколог Дмитрий Тихомиров.