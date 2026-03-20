«Рассадник инфекций»: Кинолог предупредил о неожиданной опасности дог-френдли мест
Дог-френдли культура развивается, предлагая владельцам домашних животных всё больше вариантов для совместного досуга. С одной стороны, это не может не радовать. С другой – кинологи предупреждают, что подобные места скрывают множество угроз, незаметных на первый взгляд.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что концепция «дог-френдли» часто создает иллюзию безопасности, хотя на самом деле требует от хозяина не меньшей бдительности, чем в любом другом месте.
«Кроме того, важно учитывать: не все собаки могут оказаться готовыми к посещению подобных мест, что создаст стресс как для них, так и для окружающих», — рассказал он.
Остатки сладкиОстатки еды – одна из самых коварных опасностей кафе и ресторанов, которую ни один владелец или официант не сможет предусмотреть. Поэтому бдительность остается на хозяине. Если с вашего или соседнего стола упадет ароматный кусочек еды, питомец может не справиться с соблазном его подобрать. В составе может быть что угодно, включая опасные ингредиенты: лук, чеснок, изюм, виноград, авокадо, алкоголь. Все эти и многие другие продукты смертельно опасны для питомцев. Потому так важно следить, чтобы собака не подбирала с пола незнакомые предметы. Для этого она должна знать запрещающие команды, а у вас должны быть при себе лакомства для «обмена».
Общественные мискиЧасто дог-френдли места предлагают в своих заведениях миски, из которых собака может попить воды. Однако подобная общая посуда – настоящий рассадник инфекций. Зараженный питомец попил, оставил слюну – следующий заразился. Даже если владельцы регулярно моют миски, это не всегда может спасти ситуацию. Поэтому лучше иметь всегда при себе собственную посуду или удобную индивидуальную поилку.
Также есть риск возникновения конфликтной ситуации, если обе собаки претендуют на одну и ту же миску – это будет агрессия из-за ресурса.
Стоячая водаСтоячая теплая вода – страшнейший источник бактерий. Речь о прудах, фонтанах в парках. Такая вода может быть заражена цианобактериями (сине-зеленые водоросли), а также фекалиями и мочой птиц и грызунов. Если питомец решит попить, отравление может быть сильнейшим, с летальным исходом.
Стресс и перевозбуждениеДля одних собак любой выход в свет – настоящее событие и радость. А для других – стресс и беспокойство. Необходимо учитывать индивидуальные особенности вашей собаки. Если у нее имеются проблемы с социализацией, то не стоит резко погружать ее в общественные пространства, где много людей и чужих животных. Для начала выберите что-то поспокойнее, например, небольшое кафе около дома. Сильный стресс может усугубить ситуацию, и в следующий раз собака будет бояться элементарно выходить гулять. Не забывайте хвалить и подбадривать питомца.
Основные правила безопасности при посещении дог-френдли мест – максимальная бдительность, поводок, собственная миска и лакомства, контроль за полом в кафе. Питомец обязательно должен быть обучен базовым командам и социализирован. Уважайте потребности окружающих: условно, кафе может быть дог-френдли, но все же стоит учитывать габариты вашего питомца и его активность. Если собака слишком большая и энергичная, ей не хватит места в небольшом пространстве.