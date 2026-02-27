«Тяжелая деменция»: Кинолог рассказал, что делать, если питомец вас не узнает

27 февраля 2026, 11:58

Кинолог Голубев: собаке с деменцией нужно обеспечить полную безопасность

Фото: iStock/bra_nec

К сожалению, ни одна собака в возрасте не застрахована от возможных нейродегенеративных заболеваний. Одно из самых тяжелых их проявлений – это непризнание хозяев и приступы агрессии по отношению к ним. Возможно ли выявить болезнь на ранних стадиях? Как справиться с этой ситуацией и обеспечить питомцу достойную старость?





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что ситуация, когда любимый питомец внезапно перестает узнавать вас – тема очень тяжелая эмоционально, вызывающая чувство горя и вины.





«Необходимо принять тот факт, что теперь ваша любовь, возможно, не будет взаимной, а будет проявляться иначе: в обеспечении безопасности, сытости, терпении», – сказал он.

Можно ли предотвратить развитие деменции?

Симптомы когнитивных нарушений

Как жить с собакой, которая вас не узнает

«Также безопасности касается расстановка в доме: собака с деменцией может застревать в углах, падать, бродить кругами. Потому важно устранить острые углы в квартире, а также проверить, не скользкий ли пол. Если дом слишком большой, все необходимое у собаки должно быть теперь под рукой: миски с едой и водой, туалет, лежанка, вещь с вашим запахом. Последнее очень важно в случае деменции. Собаки теряют обоняние в последнюю очередь, и это единственная ниточка, которая будет удерживать связь между вами. И, конечно, важно строго запретить себе повышать голос на собаку, делать резкие движения, обижаться на существо, которое не понимает, что с ним не так», – дополнил Голубев.

Этический вопрос