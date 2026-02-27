«Тяжелая деменция»: Кинолог рассказал, что делать, если питомец вас не узнает
Кинолог Голубев: собаке с деменцией нужно обеспечить полную безопасность
К сожалению, ни одна собака в возрасте не застрахована от возможных нейродегенеративных заболеваний. Одно из самых тяжелых их проявлений – это непризнание хозяев и приступы агрессии по отношению к ним. Возможно ли выявить болезнь на ранних стадиях? Как справиться с этой ситуацией и обеспечить питомцу достойную старость?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что ситуация, когда любимый питомец внезапно перестает узнавать вас – тема очень тяжелая эмоционально, вызывающая чувство горя и вины.
«Необходимо принять тот факт, что теперь ваша любовь, возможно, не будет взаимной, а будет проявляться иначе: в обеспечении безопасности, сытости, терпении», – сказал он.
Можно ли предотвратить развитие деменции?Причины деменции у собак те же, что и у людей, – естественное старение мозга. Конечно, бывают сопутствующие факторы: хронический стресс, накопление бляшек, генетическая предрасположенность. Но в целом риски серьезно увеличиваются по мере старения питомца. Единственная работающая схема профилактики – это постоянные нагрузки, не только физические, но и умственные, про которые забывать нельзя, а также своевременное обследование у ветеринара. Однако полностью заболевание не излечимо: ранняя диагностика, особая диета с добавками, активный образ жизни могут лишь замедлить его развитие.
Симптомы когнитивных нарушенийОдни из первых симптомов, которые должны насторожить, – это дезориентация в пространстве: собака может забывать привычный путь домой, сворачивать не туда во время прогулки. Постепенно, по мере развития, симптомы ухудшаются, добавляются недержание, беспричинный лай. В тяжелых случаях питомец не узнает людей.
Как жить с собакой, которая вас не узнаетПрежде всего важно понять, что собака не разлюбила вас и не обиделась – так работает теперь ее мозг, и в этом нет ни ее, ни вашей вины. Хотя она не узнает вас, это по-прежнему ваш любимый друг, который нуждается в помощи.
Главное правило в вашей жизни теперь – это обеспечение безопасности. Это касается всех сфер. Собака теперь очень чувствительно относится к вторжению в свое личное пространство, полагая, что ей угрожают незнакомые люди. Поэтому не будите ее резко, не подходите с нежностями. Всегда обозначайте свое присутствие голосом заранее, не нависайте над питомцем, создавайте максимальное чувство предсказуемости и не ждите просветлений. Не смотрите прямо в глаза, подходите аккуратно, лучше на корточках, позвольте обнюхать вас. Ассоциируйтесь с чем-то приятным: источником еды, лакомств, игрушек, привычным запахом.
«Также безопасности касается расстановка в доме: собака с деменцией может застревать в углах, падать, бродить кругами. Потому важно устранить острые углы в квартире, а также проверить, не скользкий ли пол. Если дом слишком большой, все необходимое у собаки должно быть теперь под рукой: миски с едой и водой, туалет, лежанка, вещь с вашим запахом. Последнее очень важно в случае деменции. Собаки теряют обоняние в последнюю очередь, и это единственная ниточка, которая будет удерживать связь между вами. И, конечно, важно строго запретить себе повышать голос на собаку, делать резкие движения, обижаться на существо, которое не понимает, что с ним не так», – дополнил Голубев.
Этический вопросРечь может идти о серьезных неврологических проблемах, которые превращают жизнь собаки в мучение. Необходимо честно ответить себе на вопросы и оценить с ветеринаром, может ли собака продолжать качественно жить. Если у питомца бывают «дни проблеска» и он испытывает радость от общения, сна, игр, поглаживаний, еды, то еще есть смысл быть вместе, как и шанс обеспечить ему достойную старость. Но когда деменция сопровождается бессонницей, истощением, болью, постоянным стрессом и воем, иногда самым гуманным решением будет вовремя отпустить собаку. Ветеринар поможет определить этот момент.
Быть рядом до конца, даже если вас не узнают, – это и есть настоящее испытание для чувств. Любить здоровую жизнерадостную собаку легко, но готовы ли вы быть с ней и в горе тоже? Ваш питомец заслужил достойной старости, равно как и безболезненного ухода.