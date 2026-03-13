«Последствия травм»: Кинолог рассказал, как исправить трусливость собаки

13 марта 2026, 10:07

Кинолог Голубев: ругать собаку за трусость бесполезно

Фото: iStock/MandyCreighton

Некоторая недоверчивость собаки к новым триггерам допустима, особенно у щенков, но порой питомец боится буквально всего: от работы пылесоса до выхода на улицу. Невозможными становятся не просто прогулки, но даже обыденная жизнь в доме. Как исправить положение и помочь собаке?





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что подобное поведение — не каприз, а в большинстве случаев проблема социализации, последствия травм, хронического стресса или особенности нервной системы.





«Наказывать за трусость бесполезно и жестоко — у такого питомца минимальные шансы исправиться без вашей помощи», — сказал он.

Оцениваем обстановку

Безопасность и предсказуемость

Хозяин как пример

Создаем «якорь»

Привыкание

Что делать нельзя