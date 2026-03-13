«Последствия травм»: Кинолог рассказал, как исправить трусливость собаки
Кинолог Голубев: ругать собаку за трусость бесполезно
Некоторая недоверчивость собаки к новым триггерам допустима, особенно у щенков, но порой питомец боится буквально всего: от работы пылесоса до выхода на улицу. Невозможными становятся не просто прогулки, но даже обыденная жизнь в доме. Как исправить положение и помочь собаке?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что подобное поведение — не каприз, а в большинстве случаев проблема социализации, последствия травм, хронического стресса или особенности нервной системы.
«Наказывать за трусость бесполезно и жестоко — у такого питомца минимальные шансы исправиться без вашей помощи», — сказал он.
Оцениваем обстановкуСначала выявляем корень зла. Особенно если вы забрали животное из приюта, волонтеры могут подсказать что-то о прошлом питомца, но, по сути, вам придется заново знакомиться с собакой детально. Запишите, чего собака боится: похода к ветеринару? Громких звуков? Выхода из дома? Как питомец реагирует: дрожит, скукоживается, писается? Пока просто отмечаем и поначалу избегаем этих триггеров. Резкое погружение в страхи совершенно не нужно. Для начала необходимо стабилизировать питомца.
Безопасность и предсказуемостьЛюбая работа начинается с одних и тех же простых основ: у собаки должно быть надежное укрытие, куда она сможет уйти. Докучать питомцу в его безопасном месте не стоит — это его опора. Жизнь собаки с фобиями должна быть довольно рутинной. Кормление и отход ко сну — строго в определенное время. Поначалу минимум внешних раздражителей и внезапного прихода гостей. Необходимо снизить общую тревожность.
Хозяин как примерЕсли вы сами по себе человек нервный и тревожный либо в доме царит неблагополучная обстановка, то бороться с трусостью собаки – всё равно что пытаться потушить пожар стаканом воды. Собака подтверждает себе, что она постоянно находится в режиме опасности. Наказывать и кричать на собаку с фобиями недопустимо. Если она писается от страха — вы спокойно уберете. Представьте, что у вас животное, которое заболело и не может себе помочь.
Создаем «якорь»Наладьте связь с собакой и создайте положительные ассоциации. За любую небольшую победу питомец должен получать кусочек вкуснейшего угощения. В одних случаях это будет даже просто выход из укрытия, в других — нейтральная реакция на звук во дворе.
ПривыканиеТолько когда все перечисленные пункты выполнены и состояние собаки стабилизировано, можно очень аккуратно приучать собаку к страху в безопасных условиях. Каждый случай будет индивидуальным, разбейте ситуацию на несколько этапов. Например, питомец боится пылесоса — поначалу дайте собаке просто обнюхать предмет и похвалите за проявленный интерес. Спустя время попросите члена семьи ненадолго включить пылесос в дальней комнате и во время звука отвлекайте питомца лакомством. Если собака боится выходить на улицу, для начала вынесите ее на руках во двор, если это возможно. Затем просто посидите на лавочке, рассматривая прохожих. Хвалите за интерес и спокойствие.
Что делать нельзяКак нельзя наказывать собаку за страх, нельзя также и жалеть ее – так вы будете только подкреплять трусость. Лучшая реакция — нейтральная, спокойная. И бурная радость, если питомец демонстрирует успех. Никаких резких погружений — обязательно двигайтесь к цели постепенно. Если вы тянете собаку на поводке сразу в незнакомую компанию питомцев, это только усугубит ситуацию.
В особо тяжелых ситуациях помощь ветеринара бывает необходима. Если у собаки генерализованная тревожность и она не спит, не ест, наносит себе вред — самостоятельно справиться довольно сложно. Возможно, потребуются седативные препараты или даже антидепрессанты для животных, чтобы снизить уровень тревоги до такого уровня, когда можно начать обучение.