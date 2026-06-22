«Реальные акты агрессии и жестокости»: Психолог объяснил, чем опасны видеоигры

22 июня 2026, 18:17

Психолог Шамсутдинов: видеоигры с насилием искажают реальность и психику

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В последние годы исследования всё чаще подтверждают, что видеоигры могут иметь положительное влияние на психическое здоровье. Особенно это касается приключенческих игр с открытым миром, которые помогают людям справляться с чувством одиночества и повышают уровень самоконтроля. Однако что делать с теми, кто предпочитает стрелялки и игры с насилием?





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» объяснил, что на первый взгляд действительно кажется, что такие игры только усугубляют стресс и агрессию, но можно на это посмотреть с другой стороны.





«Видеоигры — это своего рода безопасное пространство для выхода эмоций. Когда игроки стреляют в виртуальных врагов, они могут выплеснуть накопившийся адреналин, что может быть терапевтическим. Это как физическая тренировка: вы можете выплеснуть свои негативные эмоции, не нанося вреда окружающим», — сказал он.

«Несмотря на положительные аспекты, важно учитывать и потенциальные негативные последствия игр, особенно тех, которые содержат элементы насилия. Некоторые исследования показывают, что чрезмерное увлечение жестокими видеоиграми может развивать у игроков желание применять навыки, связанные с насилием и агрессией, в реальной жизни. Это может привести к стиранию границ между виртуальным и реальным мирами, а также к притуплению страха перед последствиями своих действий», — отметил психолог.

«Крайне важно подходить к выбору игр с осознанием их содержания и возможного влияния на психику. Родителям стоит внимательно следить за тем, во что играют их дети, и обсуждать с ними различия между игровым миром и реальностью. Осознанный подход к играм может помочь минимизировать риски и сохранить здоровье психики, позволяя при этом наслаждаться всеми положительными аспектами видеоигр», — посоветовал Шамсутдинов.