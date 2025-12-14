Женщина вышла замуж за картонную фигуру персонажа из видеоигры
В Токио состоялась необычная церемония, посвященная празднованию 20-летия игровой франшизы Yakuza, также известной как Like a Dragon. Об этом сообщает «Газета.ru».
Фанатка под ником lala_nyan0617 «вышла замуж» за главного героя серии — Казуму Кирю. Девушка сыграла шуточную свадьбу с его картонной ростовой фигурой. В соцсети X она написала, что счастлива познакомиться с таким «замечательным человеком», и пообещала поддерживать его впредь.
Участники мероприятия проводили символические бракосочетания с персонажами, разводы с ними и даже виртуальные похороны. Всем «молодоженам» вручали фирменные конверты для денег и специальные брачные сертификаты.
