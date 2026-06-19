19 июня 2026, 11:57

Фото: iStock/Urupong

Современные знакомства все чаще напоминают собеседование с длинным списком требований, проверок и критериев отбора. Одни тщательно оценивают каждого потенциального партнера, другие готовы соглашаться на любые отношения из страха остаться в одиночестве, а третьи прячут свои чувства за демонстративной независимостью. Почему эти стратегии становятся все популярнее и при этом редко делают людей счастливыми?





Содержание Любовь по чек-листу Громкая независимость и тихая уязвимость Дофаминовая ловушка свайпов Идеальных людей не существует Не оценивать, а встречаться

Любовь по чек-листу

«Когда мы говорим про завышенные требования в позиции собеседования — это один из вариантов гиперкомпенсации страха ошибиться, попасть не туда, особенно если уже есть болезненный опыт».

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Громкая независимость и тихая уязвимость

«Это производит впечатление красивой, приятной картинки. Но на самом деле это тоже некая маска, которая является попыткой справиться с внутренним чувством уязвимости. Образ абсолютной силы и независимости — это часто нездоровая позиция», — пояснил Горшенин.

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Дофаминовая ловушка свайпов

«Сначала ты испытываешь эйфорию от совпадения. Потом разочарование, когда диалог затухает. Потом новый мэтч — и снова всплеск дофамина. И так по кругу», — описал процесс гость подкаста.

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Идеальных людей не существует

«Копинги (стратегии совладания) в любом случае приводят к ловушкам и разочарованию. Мы можем составить список идеальных параметров, но человек, который им соответствует, всё равно окажется живым. Со своими странностями, привычками, несовершенствами».

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Не оценивать, а встречаться

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«Гиперкомпенсация страха, капитуляция перед одиночеством, маска независимости — всё это попытки справиться с внутренней болью. Но они не защищают, а только отдаляют», — подводит итог специалист.