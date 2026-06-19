«Мне никто не нужен»: что скрывается за этой фразой и почему дейтинг превратился в катастрофу? Мнение психолога
Современные знакомства все чаще напоминают собеседование с длинным списком требований, проверок и критериев отбора. Одни тщательно оценивают каждого потенциального партнера, другие готовы соглашаться на любые отношения из страха остаться в одиночестве, а третьи прячут свои чувства за демонстративной независимостью. Почему эти стратегии становятся все популярнее и при этом редко делают людей счастливыми?
Любовь по чек-листу
Современный дейтинг во многом превратился в систему отбора, где люди оценивают друг друга по набору заранее заданных характеристик. Доход, наличие собственного жилья, образование, привычки и жизненные взгляды нередко становятся обязательными пунктами своеобразного списка требований. При таком подходе потенциальный партнер воспринимается не как живой человек, а как кандидат, который должен соответствовать заранее установленным критериям.
Как объясняет клинический психолог и схема-терапевт Кирилл Горшенин в подкасте «Меня бесит» Студии Р1, подобное поведение зачастую связано не с высокими стандартами, а со страхом:
«Когда мы говорим про завышенные требования в позиции собеседования — это один из вариантов гиперкомпенсации страха ошибиться, попасть не туда, особенно если уже есть болезненный опыт».
Однако существует и противоположная крайность. Некоторые люди готовы соглашаться практически на любые отношения только ради того, чтобы избежать одиночества и сохранить хоть какой-то эмоциональный контакт.
Здесь работает убеждение: «я не заслуживаю кого-то, кто соответствует моим ожиданиям, поэтому я буду брать, что дают».
На первый взгляд эти модели поведения кажутся совершенно разными, однако их источник один и тот же. В одном случае человек боится снова испытать разочарование, а в другом — остаться без отношений вовсе.
Громкая независимость и тихая уязвимость
В социальных сетях регулярно набирают популярность ролики, в которых девушки подчеркивают свою самостоятельность и демонстративно отказываются от необходимости строить отношения. Фразы вроде «Мне плевать на мужчин, я себя сделала сама», «Мне никто не нужен» или «Я сама плачу за себя и ни от кого не завишу» давно стали частью интернет-культуры.
Подобные заявления создают образ сильного и независимого человека, который не нуждается ни в чьей поддержке. Однако, по мнению специалиста, за этой уверенностью может скрываться совсем другое состояние.
«Это производит впечатление красивой, приятной картинки. Но на самом деле это тоже некая маска, которая является попыткой справиться с внутренним чувством уязвимости. Образ абсолютной силы и независимости — это часто нездоровая позиция», — пояснил Горшенин.
Настоящая независимость не требует постоянного подтверждения и громких деклараций. Если человеку действительно безразлично чужое мнение или отсутствие отношений, ему не нужно ежедневно убеждать в этом окружающих. Показное безразличие нередко становится способом скрыть внутреннюю боль и страх быть отвергнутым.
Дофаминовая ловушка свайпов
Отдельную роль в трансформации знакомств играют приложения для дейтинга. Они предлагают практически бесконечный выбор потенциальных партнеров и создают ощущение, что идеальный вариант находится всего в нескольких свайпах.
Однако такая система постепенно меняет само восприятие отношений. Вместо живого общения пользователи сталкиваются с бесконечным потоком фотографий, анкет и коротких описаний. Люди начинают воспринимать друг друга как набор характеристик, а не как личностей.
«Сначала ты испытываешь эйфорию от совпадения. Потом разочарование, когда диалог затухает. Потом новый мэтч — и снова всплеск дофамина. И так по кругу», — описал процесс гость подкаста.
Эти эмоциональные качели формируют систему прерывистого подкрепления, которая заставляет снова и снова возвращаться в приложение. В результате поиск отношений превращается в бесконечный процесс выбора, где настоящая близость постепенно отходит на второй план.
«Я не строю брак, потому что у меня холодная мама»: психотерапевт о детских травмах. Так ли всё очевидно, как кажется на первый взгляд?
Идеальных людей не существует
По словам Кирилла Горшенина, попытка найти человека, который полностью соответствует заранее составленному списку требований, неизбежно приводит к разочарованию:
«Копинги (стратегии совладания) в любом случае приводят к ловушкам и разочарованию. Мы можем составить список идеальных параметров, но человек, который им соответствует, всё равно окажется живым. Со своими странностями, привычками, несовершенствами».
Вместо поиска безупречного партнера специалист предлагает сосредоточиться на реальном взаимодействии. Не проверять человека по пунктам анкеты, а пытаться понять, насколько комфортно и интересно рядом с ним.
В таком подходе на смену требованиям приходит любопытство, а вместо попыток соответствовать ожиданиям появляется возможность для честного общения и настоящего контакта.
Не оценивать, а встречаться
По мнению эксперта, многие проблемы современного дейтинга связаны с тем, что люди пытаются защитить себя от боли еще до того, как отношения начались. Одни строят вокруг себя стену из завышенных требований, другие капитулируют перед страхом одиночества, а третьи надевают маску полного безразличия.
Просыпаетесь уже уставшими и срываетесь по пустякам? Возможно, дело в кортизоле. Что это такое и как вернуть себе нормальное состояние?
В конечном счете гиперкомпенсация страха, согласие на любые отношения и демонстративная независимость оказываются разными способами борьбы с одной и той же внутренней тревогой.
«Гиперкомпенсация страха, капитуляция перед одиночеством, маска независимости — всё это попытки справиться с внутренней болью. Но они не защищают, а только отдаляют», — подводит итог специалист.
Современные люди научились быстро оценивать, сравнивать и отсеивать друг друга. Но чем больше становится критериев отбора, тем сложнее оказывается встретиться по-настоящему. Ведь отношения строятся не на списках требований и бесконечных свайпах, а на готовности быть честным, открытым и уязвимым. Идеальных людей не существует, но именно несовершенство делает человека живым и настоящим.