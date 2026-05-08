«Резко стал другим»: Психолог объяснила, почему нельзя махать рукой на весеннюю апатию

08 мая 2026, 18:00

Психолог Белкина: весенняя апатия может превратиться в болезнь

«Развалился», «ничего не хочется», «лень» — как часто мы обесцениваем своё состояние. Специалисты объясняют: если поведение человека внезапно меняется, за этим почти всегда стоит что-то более серьёзное, чем просто отсутствие силы воли.





Психолог Юлия Белкина в беседе с «Радио 1» заявила, что одно из самых коварных заблуждений — списывать хроническую усталость, равнодушие и потерю интереса к жизни на обычную лень.





«Лень, как черта характера, сопровождает человека на протяжении всей осознанной жизни. Если же привычный уклад рушится без вашего осознанного решения — причина, скорее всего, в другом. Любой паттерн поведенческий нам присущ, как правило, на протяжении всей осознанной жизни. И если нечто поменялось без вашего осознанного решения, то скорее всего причина в том, что произошло нечто, чем вы не в силах управлять», — отметила она.

«Организм девять месяцев терпел, а теперь захотел выдохнуть. Обычно две-три недели ты находишься в таком состоянии, потом силы возвращаются. В зоне риска — люди на нелюбимой работе, в затянувшихся семейных конфликтах, в подвешенном состоянии и те, кто ставит слишком высокие ставки на свои цели, забывая отдыхать», — резюмировала Белкина.