«Постпраздничная депрессия»: Психолог рассказала, как выйти из майского «зажора» и восстановить баланс

Психолог Кардиакос: после майского «зажора» нельзя садиться на строгую диету

После продолжительных праздников многие испытывают желание резко «войти в режим» — ограничить калории, исключить «вкусное» и начать питаться строго. Однако психофизиология человека устроена иначе: чем жестче запрет, тем сильнее тяга к нарушению.





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что после шашлыков, разносолов и алкоголя организму резко «войти в режим» очень сложно.





«Резкие ограничения воспринимаются нашим мозгом как угроза: растёт кортизол (гормон стресса), падает серотонин (гормон настроения), что приводит к апатии, тревоге и еще большей тяге к “запретной” еде. Именно поэтому после «жесткого понедельника» к вечеру вторника вы снова едите пельмени. Это не слабоволие — это биохимия», — сказала она.

«В депрессии человек может не хотеть есть — у него снижен интерес к жизни. А в праздники еда — это часть исследования мира, часть впечатлений. Самая главная ловушка, когда отдых приравнивается к еде. Если ваш отдых в майские был сфокусирован в основном на еде и алкоголе (а не на прогулках, хобби или общении), то резкое изъятие этой еды — психологическая катастрофа. Не удивляйтесь, если на жесткой диете вы станете обидчивым и уставшим. Это постпраздничная депрессия, усиленная голодом», — объяснила психолог.

«Первый пункт — возвращение к себе: "по чему я соскучился, что я хочу вернуть после этого изобилия, где у меня живот болит и отеки?". Уберите не всё подряд, а то, что только раздражает аппетит (например, бесконечные перекусы печеньем, которые вы едите просто так). Диета воспринимается как лишение, но себе нужно давать больше внимания: я даю себе здоровый завтрак и не буду морить себя голодом. Начните с одного действия в день — например, сегодня выпейте стакан воды до завтрака, а завтра съешьте яичницу вместо булки», — посоветовала собеседница.

«Не ждите перестройки в первый же завтрак. Нам нужен период адаптации. Резкие диеты — это путь к снижению доверия к себе. Мы даем много обещаний, которые не выполняем. А когда есть восстановительный период — более вероятно, что справимся. Постарайтесь воспринимать еду не как «последний шанс». Если для вас очень важно конкретное блюдо, то интегрируйте его в будничную реальность. Пусть этот продукт будет всегда, а не только на праздниках», — резюмировала психолог.