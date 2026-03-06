«Роль обслуги и робота»: Психолог рассказала, как отличить любовь от использования

06 марта 2026, 17:22

Психолог Аванесян: человек, который любит, не будет уходить в себя

Фото: istockphoto/Dima Berlin

Каждый хочет встретить любовь и иметь счастливые отношения. Однако под любовью может скрываться не истинное чувство, а использование: «не позвонил, значит, не любишь» или «если бы ты меня любила, то…». Как распознать действительно ли это любовь или же что-то другое?





Психолог, психотерапевт Ольга Аванесян в беседе с «Радио 1» заявила, что один из самых страшных самообманов в отношениях звучит так: «Он(а) просто не умеет выражать чувства» или «Ему просто нужно время, чтобы переварить это одному».





«Давайте называть вещи своими именами: если человек не садится напротив тебя и не говорит о том, что болит у вас обоих — у вас нет отношений. У вас есть твоя роль «обслуги», «робота» для закрытия его бытовых и физических потребностей», — объяснила она.



«Игра в "уходи-приходи" — не про любовь. Те, кто уходит, чтобы их догоняли, и возвращаются, чтобы посмотреть, изменился ли ты для их удобства, — не нуждаются в тебе. Им нужен удобный человек. Который по щелчку даст еду, секс и выслушает (или просто будет фоном)», — отметила Аванесян.