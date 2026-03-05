«Ходим нараспашку и ждём тепла»: Врач рассказал, почему весной мы болеем чаще, чем зимой

05 марта 2026, 16:55

Врач Звонков: весной люди болеют из-за снижения уровня витаминов

Фото: iStock/simpson

С приходом весны многие вздыхают с облегчением: морозы позади, солнце светит ярче, и жить становится веселее. Но терапевты в этот период, наоборот, фиксируют традиционный всплеск простуд и обострение хронических заболеваний. Почему так происходит?





Врач-терапевт, автор медицинских книг Андрей Звонков в беседе с «Радио 1» объяснил, что главная проблема кроется не в погоде, а в нас самих.





«Есть определённая странность. Вроде бы морозы невелики, сырость, всё тает. Но дело не в холоде. Люди ждут весну и торопят ее. Они подсознательно пытаются почувствовать себя теплее, хотя высоких температур ещё нет. Они ходят нараспашку, без головных уборов и шарфов. Этим самым они создают себе условия для переохлаждения и снижения иммунитета», — пояснил он.

«Человек сам разрешает инфекции достичь цели. Это условие для проникновения разных нарушителей на территорию нашего государства — организма. Ещё один важный фактор весенней уязвимости — истощение витаминных запасов. Тепличные овощи и фрукты, которые мы сейчас едим, содержат витаминов меньше. Это гиповитаминоз — снижение уровня витаминов в пище. Он помогает снизить защитные свойства организма, ослабляет неспецифический иммунитет, те вещества, которые защищают нас на слизистых оболочках», — добавил Звонков.