Россиянам объяснили, как не получить штраф за выброс мусора
Эксперт ЖКХ Мамчур: штрафы за выброс мусора увеличились
Жильцам многоквартирных домов могут выписать административный штраф за выкидывание мусора из окон или оставление его в подъезде. Но для привлечения к ответственности нужны доказательства.
Руководитель регионального центра Некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Московской области Валерий Мамчур в беседе с «Радио 1» заявил, что в вопросах выброса мусора в не предназначенных для этого местах необходимо лечить не последствия, а причину.
«Это начинается не просто с того мусора, который оставлен в подъезде, а с элементарного окурка, который человек бросает, например, из машины на проезжую часть. Неужели тяжело понять, что это наша планета, наш дом, мы этим дышим. Чистота — это тоже чей-то труд. У нас в стране слишком лояльные штрафы за такое», — сказал эксперт.
Он напомнил, что урна возле подъезда предназначена для мелких бытовых отходов: бумажки, окурки, фантики, а не для того, что было накоплено неделями.
«Нужно воспитывать в наших гражданах ответственность за проживание в многоквартирном доме и за благосостояние природы. Любой мусор — это дополнительные расходы, на который муниципалитет будет вынужден выделять дополнительные деньги», — пояснил Мамчур.
По словам собеседника, выброс мусора в неположенном месте — это административное нарушение, при котором составляется протокол и выписываются штрафы, которые на текущий момент становятся больше и больше.
«Люди, которые гадят в подъездах или выбрасывают из окон мусор, еще и агрессивны, и любое замечание от соседей может привести к конфликту. Для решения таких вопросов есть управляющие организации, председатель ТСЖ. Нужно обратиться к ним, рассказать, написать заявление, если нужно, приложить какие-то доказательства, ведь сейчас почти везде установлены видеокамеры», — посоветовал Мамчук.