Депутат Колунов предупредил о штрафах за выброшенный в окно мусор

22 июля 2025, 16:20

оригинал Фото: iStock / Anastasiia Babakova

Жильцам многоквартирных домов могут выписать административный штраф за выкидывание мусора из окон или оставление его в подъезде. Но для привлечения к ответственности нужны доказательства, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.







«Размер штрафа для граждан за выброс мусора из окна или за его оставление в подъезде составляет от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 тыс. до 30 тыс., а для юридических лиц – от 100 тыс. до 250 тыс. рублей», – сказал Колунов ТАСС