Депутат Колунов предупредил о штрафах за выброшенный в окно мусор
Жильцам многоквартирных домов могут выписать административный штраф за выкидывание мусора из окон или оставление его в подъезде. Но для привлечения к ответственности нужны доказательства, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Размер штрафа для граждан за выброс мусора из окна или за его оставление в подъезде составляет от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 тыс. до 30 тыс., а для юридических лиц – от 100 тыс. до 250 тыс. рублей», – сказал Колунов ТАССОн добавил, что в случае повторного нарушения жильцам дома грозит ужесточение ответственности: для физлиц – до 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц – до 30-40 тыс., для юрлиц – до 250-400 тыс. рублей.
При этом Колунов пояснил, что для привлечения соседей к ответственности нужно предоставить доказательства нарушения. Это могут быть фото, видео или показания свидетелей, пояснил парламентарий.