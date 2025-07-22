Автоюрист Воропаев рассказал, какой штраф грозит мотоциклистам за движение по линии разметки между автомобилями

22 июля 2025, 17:09

Автоюрист Воропаев: Штраф за езду мотоциклистов между машинами повысили на 50%

Фото: iStock/Dmytro Varavin

Автоюрист Лев Воропаев в беседе с «Татар-информ» рассказал, какой штраф грозит мотоциклистам за движение по линии разметки между автомобилями.