Автоюрист Воропаев рассказал, какой штраф грозит мотоциклистам за движение по линии разметки между автомобилями
Автоюрист Воропаев: Штраф за езду мотоциклистов между машинами повысили на 50%
Автоюрист Лев Воропаев в беседе с «Татар-информ» рассказал, какой штраф грозит мотоциклистам за движение по линии разметки между автомобилями.
По словам эксперта, с этого года штраф за подобное нарушение повысили на 50%, теперь он составляет 2 250 рублей. Согласно пункту 9.7 ПДД, мотоциклисту запрещено двигаться по разметке, подчеркнул Воропаев.
Уточняется, что пересекать разметку водителю двухколесного транспорта разрешено только во время перестроения. Иначе такое передвижение расценивается как нарушение правил, заключил автоюрист.
Читайте также: