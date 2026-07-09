Сайт выглядит как настоящий, а деньги исчезают за минуту: какую ошибку совершают все и какие ссылки нельзя открывать?
Интернет-магазин или страница банка может выглядеть надежно, но при этом красть пароли, данные карты и доступ к аккаунтам. Многие ищут угрозу в вирусах или взломе телефона, хотя опасность часто начинается с одного клика по поддельному адресу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Почему люди попадаются на фальшивые страницыМошенники давно научились копировать дизайн крупных сервисов. Они ставят знакомый логотип, подбирают похожие цвета и даже добавляют форму входа как у банка, маркетплейса или госуслуг. Человек видит привычную картинку и теряет бдительность. Чаще всего злоумышленники давят на срочность. В письме или сообщении они пишут, что карту заблокируют, заказ отменят, аккаунт удалят или бонусы сгорят через час. В такой момент многие не проверяют адрес и сразу нажимают на кнопку.
Как распознать мошеннический сайтГлавный сигнал — странный адрес в строке браузера. Подделку часто выдают лишние буквы, цифры, дефисы и замены символов. Вместо известного домена можно увидеть что-то вроде sberbannk, gosuslugi-support или wb-sale2025. На первый взгляд разница почти незаметна, но именно она и выдает обман. Тревогу должен вызвать и слишком дешевый товар. Если новый смартфон продают в два раза ниже рынка, а на странице еще и мигает таймер со скидкой, лучше закрыть вкладку. Такие уловки часто используют ради быстрой оплаты.
Еще один признак — навязчивые просьбы срочно ввести данные карты, пароль из СМС или код из приложения банка. Настоящие сервисы не требуют такую информацию на случайных страницах. Особенно опасны формы, которые открываются после перехода из мессенджера или письма.
Стоит насторожиться, если на ресурсе много ошибок, кривой перевод, странные кнопки и пустые разделы. Надежные компании обычно следят за качеством текста и структурой. У мошенников задача другая: быстро собрать чужие данные и исчезнуть.
По каким ссылкам нельзя переходитьНе открывайте адреса из СМС, где вас пугают блокировкой счета, штрафом, долгом или потерей посылки. Часто такие сообщения приходят якобы от банка, почты, суда или службы доставки. На деле за ними скрывается фишинговая страница.
Опасны и ссылки из писем с громкими обещаниями. Бесплатные призы, внезапный возврат денег, компенсация, крупный выигрыш и секретная распродажа почти всегда ведут в ловушку. То же самое касается сообщений от незнакомцев в Telegram и других соцсетях.
Лучше не нажимать на сокращенные адреса вроде bit.ly или clck.ru, если вы не уверены в отправителе. За короткой записью может скрываться любой ресурс. Сначала проверьте, куда она ведет, через сервис раскрытия сокращенных ссылок.
Отдельный риск несут адреса с ошибками в названии бренда. Мошенники любят менять одну букву, добавлять лишний символ или вставлять слово secure, support, pay, bonus. Из-за этого страница кажется официальной, хотя к компании она не имеет отношения.
Что проверить за 10 секунд до входаСначала посмотрите на домен. Важна именно основная часть адреса, а не красивое начало. Например, в строке bank-login.safe-check.com настоящим считается домен safe-check.com, а не слово bank.
Затем проверьте значок замка рядом с адресом. Он не гарантирует честность, но его отсутствие уже повод уйти. После этого откройте раздел с контактами. Если там нет телефона, адреса, реквизитов и понятной информации о компании, доверять такому ресурсу не стоит.
Полезно вбить название площадки в поиск вместе со словами «отзывы» и «мошенники». Несколько минут проверки часто спасают деньги. Если сомнения остались, лучше зайти в сервис вручную через официальный сайт или приложение.
Быстрые лайфхаки, которые реально работаютСамый простой прием — не переходить по адресу из сообщения, а самому набрать нужный домен в браузере. Этот способ занимает лишние десять секунд, зато резко снижает риск.
Сохраните официальные страницы банка, маркетплейса и госуслуг в закладки. Тогда не придется искать их каждый раз через поиск или мессенджеры. Еще один полезный шаг — включить двухфакторную защиту во всех важных аккаунтах.
Никогда не вводите код из СМС после перехода по сомнительному адресу. Лучше сразу закрыть вкладку и открыть приложение сервиса вручную. Если сообщение пришло якобы от банка, позвоните по номеру с карты, а не по телефону из письма.
Хорошо помогает привычка смотреть на адрес до нажатия. На компьютере можно навести курсор на кнопку и увидеть, куда она ведет. На телефоне стоит задержать палец на ссылке и проверить домен до открытия.
Что делать, если вы уже перешли по опасной ссылкеЕсли вы только открыли страницу, но ничего не ввели, просто закройте вкладку и очистите историю браузера. После этого запустите проверку устройства антивирусом. Если вы указали логин и пароль, сразу смените данные для входа. Когда речь идет о карте, действовать нужно без паузы. Позвоните в банк, заблокируйте платежное средство и проверьте последние операции. Затем включите уведомления по счету и ограничьте онлайн-платежи, если такая функция доступна.
Главное правило простое: любая спешка играет на руку мошенникам. Чем спокойнее вы проверяете адрес, тем меньше шансов потерять деньги и доступ к своим аккаунтам. Если страница вызывает хоть малейшее сомнение, лучше уйти с нее сразу.