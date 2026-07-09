09 июля 2026, 14:18

Фото: iStock/fizkes

Интернет-магазин или страница банка может выглядеть надежно, но при этом красть пароли, данные карты и доступ к аккаунтам. Многие ищут угрозу в вирусах или взломе телефона, хотя опасность часто начинается с одного клика по поддельному адресу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему люди попадаются на фальшивые страницы Как распознать мошеннический сайт По каким ссылкам нельзя переходить Что проверить за 10 секунд до входа Быстрые лайфхаки, которые реально работают Что делать, если вы уже перешли по опасной ссылке

Почему люди попадаются на фальшивые страницы

Как распознать мошеннический сайт

Фото: iStock/welcomia

По каким ссылкам нельзя переходить

Что проверить за 10 секунд до входа

Фото: iStock/artoleshko

Быстрые лайфхаки, которые реально работают

Фото: iStock/nevodka

Что делать, если вы уже перешли по опасной ссылке